Homem diz ser policial federal, ameaça PMs e acaba preso na Serra

Homem chegou a apontar arma e ofender os policiais com palavrões Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira (19) em São Geraldo, na Serra , após abordar uma viatura da Polícia Militar se identificando como policial federal e "mandar" que os policiais deixassem o bairro. Armado com uma pistola, ele se recusou a mostrar identificação policial e chegou a ameaçar os soldados.

O caso aconteceu na Avenida Presidente Getúlio Vargas e chamou a atenção de quem passava pelo local. Moradores da região e até crianças acompanharam a negociação entre os militares e o suposto policial federal. Outras viaturas foram acionadas para conter o homem, que se recusava a apresentar qualquer identificação ou se entregar para ser revistado. Em momentos de maior tensão, o homem sacou a arma e a apontou para os policiais, enquanto os xingava. Segundo o suspeito, ele estaria fazendo "uma diligência na região".

Com a chegada da equipe tática da Polícia Militar, o homem ainda relutou, mas acabou se entregando. Com ele foi aprendida uma pistola de calibre 380. Na bolsa que carregava em seu carro, ele trazia uma pistola de airsoft, três carregadores, 14 munições calibre 38, além de cápsulas de diversos calibres. O homem ainda carregava uma cópia falsa de registro de porte de arma de fogo federal para caçador e um celular, que também foi apreendido.