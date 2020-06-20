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Confusão em avenida

Homem diz ser policial federal, ameaça PMs e acaba preso na Serra

Suspeito apontou arma para policiais militares e 'mandou' que eles deixassem o bairro. Confusão precisou de apoio de equipe tática da PM
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2020 às 18:43

Publicado em 20 de Junho de 2020 às 18:43

Homem chegou a apontar arma para policiais e os ofender com palavrões
Homem chegou a apontar arma e ofender os policiais com palavrões Crédito: Reprodução/Redes sociais
Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira (19) em São Geraldo, na Serra, após abordar uma viatura da Polícia Militar se identificando como policial federal e "mandar" que os policiais deixassem o bairro. Armado com uma pistola, ele se recusou a mostrar identificação policial e chegou a ameaçar os soldados.
O caso aconteceu na Avenida Presidente Getúlio Vargas e chamou a atenção de quem passava pelo local. Moradores da região e até crianças acompanharam a negociação entre os militares e o suposto policial federal. Outras viaturas foram acionadas para conter o homem, que se recusava a apresentar qualquer identificação ou se entregar para ser revistado. Em momentos de maior tensão, o homem sacou a arma e a apontou para os policiais, enquanto os xingava. Segundo o suspeito, ele estaria fazendo "uma diligência na região".
Com a chegada da equipe tática da Polícia Militar, o homem ainda relutou, mas acabou se entregando. Com ele foi aprendida uma pistola de calibre 380. Na bolsa que carregava em seu carro, ele trazia uma pistola de airsoft, três carregadores, 14 munições calibre 38, além de cápsulas de diversos calibres. O homem ainda carregava uma cópia falsa de registro de porte de arma de fogo federal para caçador e um celular, que também foi apreendido.
Ele foi levado para a Delegacia Regional da Serra. Lá, foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

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