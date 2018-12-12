Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vítima fatal

Homem de 84 anos atingido por atirador em Campinas morre em hospital

Outras quatro pessoas vieram a óbito, além do próprio atirador

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 18:43

Redação de A Gazeta

Catedral de Campinas Crédito: Reprodução/Instagram
A Prefeitura de Campinas confirmou, no início da tarde desta quarta-feira (12), a morte de Heleno Severo Alves, de 84 anos, uma das vítimas do atentado ocorrido na terça-feira (11), na Catedral Metropolitana de Campinas. Heleno faleceu nesta quarta-feira, às 13h25, no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti.
Além de Heleno, também morreram Sidnei Vitor Monteiro, 39; José Eudes Gonzaga, 68; Cristofer Gonçalves dos Santos, 38; Elpidio Alves Coutinho, 67.
Em nota, a assessoria do hospital informou que Jandira Prado Monteiro, 65, também atingida no atentado, recebeu alta na manhã de hoje.
Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados