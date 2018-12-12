Homem de 84 anos atingido por atirador em Campinas morre em hospital

A Prefeitura de Campinas confirmou, no início da tarde desta quarta-feira (12), a morte de Heleno Severo Alves, de 84 anos, uma das vítimas do atentado ocorrido na terça-feira (11), na Catedral Metropolitana de Campinas. Heleno faleceu nesta quarta-feira, às 13h25, no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti.
Além de Heleno, também morreram Sidnei Vitor Monteiro, 39; José Eudes Gonzaga, 68; Cristofer Gonçalves dos Santos, 38; Elpidio Alves Coutinho, 67.
Em nota, a assessoria do hospital informou que Jandira Prado Monteiro, 65, também atingida no atentado, recebeu alta na manhã de hoje.