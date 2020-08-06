Homem de 38 anos é preso por falsidade ideológica em Viana

Na residência do detido foram apreendidos 20 cartões de banco, uma carteira de trabalho, duas carteiras de habilitação, duas identidades estudantis, além de um registro de arma de fogo Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante no bairro Areinha, em Viana , nesta quarta-feira (05). O suspeito teria cometido os crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e posse ilegal de arma de fogo, segundo a Polícia Civil , por meio da Delegacia de Combate à Corrupção (Deccor). A prisão foi uma continuidade da operação Trânsito Livre, realizada no mês de julho.

Na residência do detido foram apreendidos 20 cartões de banco, uma carteira de trabalho, duas carteiras de habilitação, duas identidades estudantis, além de um registro de arma de fogo, todos com nomes falsos usados por ele.

Segundo o titular da Deccor, o delegado Janderson Lube, o detido era um dos investigados na operação Trânsito Livre. Durante os levantamentos realizados pelos policiais da nossa unidade, constatou-se a existência de suspeitas de que ele estava usando registro civil falso. Com o aprofundamento das investigações, por meio de pesquisas realizadas com o apoio de peritos do Departamento de Identificação da Polícia Civil, foi possível identificar que o detido possuía dois registros com nomes diferentes, porém com as mesmas digitais, explicou.

Para confirmar as suspeitas quanto à identificação, o detido foi levado para o Departamento de Identificação Criminal. É importante ressaltar o trabalho realizado pelos peritos da PC, que compararam os padrões coletados com os padrões dos registros civis originais e falsos do suspeito. Com isso, foi possível identificar e emitir um laudo comprovando que as digitais dos dois documentos eram da mesma pessoa, disse.

Contra o suspeito também foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva pelos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo. Durante a operação também foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, 20 munições de mesmo calibre, três celulares, um coldre e dois rádios comunicadores, afirmou o delegado.

De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV) e permanece à disposição da Justiça.

OPERAÇÃO "TRÂNSITO LIVRE"