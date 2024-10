Preso e autuado

Homem com mandado de prisão é detido furtando 30 kg de fios em Vitória

Após a ocorrência, a Polícia Militar descobriu que ele tinha um mandado de prisão em aberto. O suspeito foi identificado pela Polícia Militar como Charlis Lopes Klose

2 min de leitura min de leitura

Um homem de 37 anos foi flagrando furtando fios dentro de um prédio onde já funcionou uma faculdade no bairro Consolação, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (11). Após a ocorrência, a Polícia Militar descobriu que ele tinha um mandado de prisão em aberto. O homem tinha a intenção de sair do local com um saco com aproximadamente 30 kg de cabos elétricos. O suspeito foi identificado pela Polícia Militar como Charlis Lopes Klose.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada na manhã de sexta-feira (11) para verificar a informação de que um indivíduo estaria furtando cabos de energia no interior de uma antiga faculdade e que teria sido detido. No local, a equipe manteve contato com um PM da reserva remunerada que informou que estava lá em apoio ao chamado de uma empresa de videomonitoramento que visualizou pelas câmeras um indivíduo furtando cabos de energia elétrica e quebrando os portões de alumínio.

Ao observar a invasão do local, a empresa entrou em contato com o militar da reserva que foi até o prédio. Ao entrar no espaço, o policial viu um indivíduo carregando um saco plástico com aproximadamente 30kg de cabos elétricos enrolados. Ao notar a presença do militar, o suspeito sacou da cintura uma faca com o intuito de golpeá-lo, porém o PM deu voz de abordagem e deteve o indivíduo até a chegada da viatura.

Um vigilante contou à TV Gazeta que dois suspeitos participaram da ação, mas apenas um apareceu nas imagens e acabou detido.

Estrago feito por suspeito em prédio de faculdade em Vitória Tela cheia 1 de 5

Com o indivíduo de 37 anos, que estava com um mandado de prisão em aberto, foi encontrado um estilete. Ele foi conduzido para a 1ª Delegacia Regional. A Polícia Militar não informou qual crime teria resultado no mandado de prisão. Mas segundo a Secretaria de Estado da Justiça, que monitora entradas e saídas do sistema prisional capixaba, Charlis Lopes Klose tem registros em presídios desde novembro de 2011 por furto e receptação.

A Polícia Civil informou que o suspeito, conduzido à Delegacia Regional de Vitória, foi autuado em flagrante por roubo majorado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Procurada por A Gazeta, a FAESA informou que é proprietária do imóvel e que acionou as autoridades policiais. Informa, ainda, que o local é monitorado e que está em manutenção para projetos futuros.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta