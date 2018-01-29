Homem coloca fogo em cliente após briga em bar de Linhares

Após discussão em um bar, um homem jogou gasolina em um cliente e colocou fogo na vítima. O caso aconteceu na madrugada de sábado (27), na localidade de Bananal do Sul, zona rural de Linhares, Norte do Estado. Moradores conseguiram apagar as chamas.
A vítima foi socorrida com queimaduras pela própria mãe. A mulher disse à Polícia Militar que estava em casa quando recebeu a notícia de que tinham ateado fogo no filho dela. Ela mesma o levou para o Hospital Geral de Linhares (HGL).
A Prefeitura de Linhares não informou o estado de saúde da vítima, disse apenas que o paciente foi transferido na tarde de domingo (28) para o Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque Denúncia 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.