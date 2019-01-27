Homem cai da Cachoeira de Matilde ao tentar tirar uma selfie

Um homem caiu da Cachoeira de Matilde, em Alfredo Chaves, na manhã deste domingo (27). Segundo a Polícia Militar, a vítima estava na beira da cachoeira com o filho, por volta das 9h, quando tentava tirar uma selfie. Ele acabou escorregando, caindo exatamente na região da queda d'água, e desapareceu em seguida.

A vítima é Francisco Sergio Santiago, de 47 anos, morador de Vila Velha. A nora do segurança, Paola Belffi, que estava no momento do acidente desmentiu a versão da polícia sobre a selfie feita no momento da queda.

"Isso não foi uma verdade. Não foi irresponsabilidade dele, nem do meu marido. Foi realmente um acidente. Ele estava numas pedras, próximas ao lago e próximo ao fim da queda d'água, ali onde a queda bate no lago. Ele tirou uma foto de um casal na beirada. Quando ele foi andar para chegar no meu marido, que estava numas pedras um pouco mais à frente, aconteceu o acidente. Ele escorregou e caiu", explica ela, dizendo que ele caiu de no máximo, três metros de altura.

Polícia e bombeiros foram chamados e realizaram buscas no local. A vítima foi localizada pelo Corpo de Bombeiros, ainda com vida, no início da noite, e será encaminhado pelo Samu a um hospital em Vitória. "Graças a Deus, ele foi achado com vida. Foi um milagre ali era uma coisa realmente sem condições", comemora Paola.

Gustavo Santiago, 23, filho mais novo de Francisco, esperou a tarde toda por notícias. Ele, que estava em Vila Velha no momento da queda, comemorou quando o pai foi encontrado. "Acabei de falar com o rapaz que está com ele na ambulância. Ele está sendo encaminhado para um hospital da região e depois virá para Vitória. Falei do plano de saúde que ele tem. Então, eles devem levar para um hospital credenciado. Estou bem mais tranquilo agora", conta.

Abalados, o filho mais velho de Francisco e Paola foram atendidos por uma ambulância do município e encaminhados ao PA de Alfredo Chaves. "Meu irmão foi levado ao hospital em choque, mas já voltou para o local", contou Gustavo.

Homem cai de cachoeira e desaparece Crédito: Internauta / Via WhatsApp

O RESGATE

Segundo os bombeiros, Francisco estava entre a queda d'água, por dentro da pedra. "Com nadadeira, a gente tentou chegar próximo à queda e era impossível. Tentamos ir com a sonda para medir a profundidade e era impossível. Quando ele caiu, o turbilhão jogou ele para dentro da pedra, aí ele ficou ali aguardando e gritando por socorro".

A equipe de bombeiros que atuou no resgate do segurança conta que já estavam desistindo, quando Francisco entendeu o esquema para ser salvo. De acordo com um dos oficiais, eles esvaziaram o topo da cachoeira quando começaram a ouvir gritos de dentro da queda d'água.

"Quando a gente foi fazer um reconhecimento da área para saber se aconteceu um mergulho, a gente ouviu uns gritos vindo de dentro da cachoeira. A gente só escutava uns gritos baixos. Nesse tempo, também tinha gente lá no topo da cachoeira se banhando. A gente mandou os guardas esvaziarem o topo da cachoeira e continuamos ouvindo os gritos", detalha o bombeiro.

Ele conta que ainda estava difícil pois tinha gente dentro do túnel de Matilde gritando. Como estava difícil o acesso ao ponto onde o segurança estava, eles tiveram a ideia de jogar um capacete com a mensagem: "Vista o capacete e solte o cabo". "A gente jogou o capacete umas seis vezes, já estávamos desistindo. Era coisa sem esperança. Era um grito de socorro muito baixo e o barulho da cachoeira muito alto. Na última tentativa, ele vestiu o capacete e soltou o cabo".