Homem atira em praia, mata pássaro e é preso em Guarapari

Segundo a polícia, suspeito confessou ter disparado com arma de ar comprimido. Por ser considerado um crime de menor potencial ofensivo, ele assinou termo circunstanciado e foi liberado

Redação de A Gazeta

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 16:03

O vídeo foi registrado na quinta-feira (4), na Praia do Riacho; o homem matou um quero-quero

Um homem que estava atirando em uma praia de Guarapari foi preso em flagrante na tarde dessa quinta-feira (4), após matar um pássaro da espécie quero-quero. A polícia recebeu a informação do gabinete de uma vereadora da cidade, se deslocou até o local e flagrou o homem com uma arma de ar comprimido. 

Segundo a polícia, suspeito confessou ter disparado com arma de ar comprimido. Por ser considerado um crime de menor potencial ofensivo, ele assinou termo circunstanciado e foi liberado

Segundo a reportagem de Ana Elisa Bassi, do g1 ES, ao ser abordado, ele confessou que tinha matado um pássaro. A prisão aconteceu na Praia do Riacho, por volta das 16h30. O local não estava movimentado no momento dos disparos. Imagens feitas por uma testemunha mostram o homem manuseando a arma na areia e o pássaro. Ele se aproxima de uma mulher que está sentada em uma canga e pega uma bebida. Em outro momento, se aproxima e manuseia a ave.

"Quando chegamos, ele confessou que matou. Disse que estava atirando em latas, mas que viu o pássaro e ele parecia já meio doente, então atirou. Fizemos a apreensão da arma, do pássaro e encaminhamos para a delegacia", explicou o titular da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo), delegado Rodrigo Peçanha.

No momento do flagrante, o suspeito estava acompanhado da esposa, que é argentina. Apesar de ser natural do Espírito Santo, ele atualmente mora na Argentina e disse estar no município apenas a passeio.

Crime ambiental

A conduta se enquadra como crime ambiental, previsto no artigo 29 da Lei 9.605/98, que proíbe a caça, perseguição e destruição de animais silvestres. A pena varia de seis meses a um ano de detenção, além de multa. Por ser considerado um crime de menor potencial ofensivo, o homem assinou um termo circunstanciado e foi liberado. Segundo a polícia ele vai responder à Justiça. O nome do suspeito não foi divulgado e a reportagem de A Gazeta não conseguiu estabelecer contato. O espaço segue aberto.

O homem levou uma arma de ar comprimido para a praia, atirou e matou uma ave Crédito: Leitor

Arma e perícia

A arma utilizada no disparo era de ar comprimido, com calibre inferior a 3 mm, modelo que pode ser comercializado sem autorização. O pássaro foi encaminhado para perícia, e a arma apreendida pela equipe policial. O delegado falou ainda sobre o risco da ação, mesmo com uma arma desse perfil. "Se houvesse pessoas no local, poderia ter gerado risco para banhistas", destacou Peçanha.

*Com informação da repórter Ana Elisa Bassi, do g1 ES

