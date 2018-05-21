Homem atira contra carro e criança é baleada em Cariacica

Criança é baleada durante tentativa de assassinato em Cariacica Crédito: Glacieri Carraretto

Uma menina de 4 anos foi baleada no rosto durante uma tentativa de assassinato, no final da tarde deste domingo (20), no bairro Santa Bárbara, Cariacica. Para a polícia, o alvo dos tiros era o padrasto da criança.

Segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a criança estava dentro do carro da família, modelo Polo de placa GTT 1829, de cor prata. Ela estava no banco traseiro, em uma cadeirinha de criança. No banco do motorista estava a mãe dela. Ao lado, estava o padrasto da menina, um moto-táxi.

A família estava ouvindo música dentro do carro após lavá-lo, na rua Henrique Mendes de Oliveira. Crianças brincavam na rua e outros moradores tansitavam no local.

De acordo com a polícia, um veículo passou pelo Polo e de dentro dele uma pessoa atirou contra o vidro da frente. Ao todo, nove tiros atingiram o para-brisas do veículo.

Ouvi os tiros e pensei que fosse bombinhas de crianças. Mas depois, só escutei pneu catando na rua e minha filha gritando. Quando olhei, ela estava próximo à traseira do carro, deitada no chão, para se proteger, contou o avô da criança, que mora nas proximidades de onde aconteceu o crime.

Socorro

Assim que percebeu que os tiros haviam parado, a mãe conseguiu tirar a filha ferida de dentro do carro. A menina foi atingida por um tiro que atingiu o maxilar e se alojou. Parentes ajudaram a levá-la para um hospital particular, de onde ela foi levada para o pronto-socorro do Hospital Infantil, em Vitória. Até o fechamento desta edição, a criança estava entubada.

O padrasto e a mãe não foram feridos. O casal estava junto há dois anos. O padrasto saiu do local sem informar aos parentes o destino. Segundo a polícia, ele seria o alvo da tentativa de assassinato. Os policiais levantaram também que ele deixou a prisão há cerca de dois anos, depois de cumprir oito anos de detenção por homicídio.