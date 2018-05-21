Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Homem atira contra carro e criança é baleada em Cariacica

A criança estava no banco traseiro, em uma cadeirinha de criança

Publicado em 20 de Maio de 2018 às 23:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2018 às 23:16
Criança é baleada durante tentativa de assassinato em Cariacica Crédito: Glacieri Carraretto
Uma menina de 4 anos foi baleada no rosto durante uma tentativa de assassinato, no final da tarde deste domingo (20), no bairro Santa Bárbara, Cariacica. Para a polícia, o alvo dos tiros era o padrasto da criança.
Segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a criança estava dentro do carro da família, modelo Polo de placa GTT 1829, de cor prata. Ela estava no banco traseiro, em uma cadeirinha de criança. No banco do motorista estava a mãe dela. Ao lado, estava o padrasto da menina, um moto-táxi.
A família estava ouvindo música dentro do carro após lavá-lo, na rua Henrique Mendes de Oliveira. Crianças brincavam na rua e outros moradores tansitavam no local.
De acordo com a polícia, um veículo passou pelo Polo e de dentro dele uma pessoa atirou contra o vidro da frente. Ao todo, nove tiros atingiram o para-brisas do veículo.
Ouvi os tiros e pensei que fosse bombinhas de crianças. Mas depois, só escutei pneu catando na rua e minha filha gritando. Quando olhei, ela estava próximo à traseira do carro, deitada no chão, para se proteger, contou o avô da criança, que mora nas proximidades de onde aconteceu o crime.
Socorro
Assim que percebeu que os tiros haviam parado, a mãe conseguiu tirar a filha ferida de dentro do carro. A menina foi atingida por um tiro que atingiu o maxilar e se alojou. Parentes ajudaram a levá-la para um hospital particular, de onde ela foi levada para o pronto-socorro do Hospital Infantil, em Vitória. Até o fechamento desta edição, a criança estava entubada.
O padrasto e a mãe não foram feridos. O casal estava junto há dois anos. O padrasto saiu do local sem informar aos parentes o destino. Segundo a polícia, ele seria o alvo da tentativa de assassinato. Os policiais levantaram também que ele deixou a prisão há cerca de dois anos, depois de cumprir oito anos de detenção por homicídio.
Peritos da Polícia Civil estiveram no local da tentativa de assassinato. Dentro do veículo, foram recolhidas sete cápsulas. No parabrisa, ficaram as marcas de nove tiros. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem é morto a tiros durante festa de aniversário em Cariacica
Homem é morto e mulher baleada durante festa de aniversário em Cariacica
Crime aconteceu entre os bairros Santo André e São José, na noite de sábado (25); vítima foi atingida no pescoço após discussão
Mulher é baleada no pescoço após ser chamada por suspeito em Vitória
Imagem de destaque
Frango assado: 6 receitas para um almoço de domingo especial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados