Homem atira, atinge esposa e ex-nora e foge após discussão na Serra

Duas mulheres e um homem ficaram feridos após levarem tiros de outro homem durante uma discussão que aconteceu na madrugada deste domingo (16), na Serra. As duas baleadas são a esposa e a ex-nora do atirador – que fugiu e ainda não foi detido. O nome do suspeito não foi divulgado, tampouco o estado de saúde das vítimas.
Tudo aconteceu por volta das 3h40, no bairro Nova Carapina II. De acordo com a Polícia Militar, uma mulher “disse que teve uma discussão com o ex-genro, que ficou muito exaltado e sacou uma arma, efetuando três disparos”. Um desses tiros, direcionado a um homem, também teria atingido, acidentalmente, a esposa do autor.
Quando os policiais chegaram ao local, o homem baleado já tinha sido socorrido, com um ferimento no abdômen, para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra, mesmo lugar para onde foi levada a esposa do atirador. A ex-nora dele, por sua vez, ficou ferida no dedo anelar e preferiu ser socorrida por um vizinho.
Segundo ela, o suspeito fugiu em um veículo. Até a tarde deste domingo (16), ele não havia sido detido. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Outras informações não foram divulgadas para não atrapalhar as investigações.
Um morto e mais três feridos
Também na última madrugada e no mesmo bairro, um jovem morreu e outras três pessoas ficaram feridas após terem o carro cercado por criminosos encapuzados. João Vitor Costa de Sousa, de 19 anos, levou quatro tiros e morreu ainda no local. Os outros três homens foram socorridos para um hospital da Serra.
Segundo a Polícia Militar, o automóvel em que as vítimas estavam ficou com marcas de disparo por toda a lataria. Nenhum suspeito foi detido. O caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra, e quem tiver qualquer informação deve contribuir por meio do Disque-Denúncia (181).