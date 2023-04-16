Homem atira, atinge esposa e ex-nora e foge após discussão na Serra

Quando os policiais chegaram ao local, o homem baleado já tinha sido socorrido, com um ferimento no abdômen, para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra, mesmo lugar para onde foi levada a esposa do atirador. A ex-nora dele, por sua vez, ficou ferida no dedo anelar e preferiu ser socorrida por um vizinho.