Vila Velha

Homem armado vai atrás da mulher e filha em delegacia e acaba preso

Segundo a polícia, vítimas relataram que homem havia ameaçado esposa com uma arma de fogo e agredido a filha com socos e golpes de vassoura

Imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram o momento em que um policial sai da delegacia já em direção ao suspeito. Em seguida, a delegada e outra policial se aproximam para tentar conter o homem de 56 anos, já que ele se recusava a sair do veículo. O rosto do agressor foi borrado para preservar a identidade das vítimas.>

O homem foi preso em flagrante por lesão corporal e ameaça qualificadas, ambos na forma da Lei Maria da Penha, e resistência a ação policial. A arma foi apreendida e ele levado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). Segundo a polícia, as vítimas relataram que ele havia ameaçado a esposa com uma arma de fogo e agredido a filha com socos e golpes de cabo de vassoura. As duas conseguiram sair de casa e procuraram a delegacia.>