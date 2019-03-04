'Homem-Aranha' escala parede e invade prédio em Jardim da Penha

1ª Delegacia Regional de Vitória Crédito: TV Gazeta

Um bandido escalou uma parede de quatro metros de altura e invadiu um apartamento no segundo andar de um prédio localizado na Rua Francisco Eugênio Mussielo, no bairro Jardim da Penha, em Vitória, na madrugada de domingo (03).

O ladrão fugiu levando uma mochila com roupas, cartões de crédito, dinheiro e documentos. Na hora do crime, um empresário de 23 anos e a mulher dele, uma autônoma de 20 anos, dormiam na sala, mesmo cômodo invadido pelo criminoso.

A autônoma contou que ela e o marido estão de mudança do imóvel. Na noite anterior ao crime, os dois fizeram uma limpeza e foram dormir às 4h de domingo. Segundo ela, o bandido pulou uma grade que dá acesso ao edifício e escalou a parede de quatro metros de altura até chegar à janela da sala do imóvel. Há marcas de mãos e pés do bandido nas paredes e na janela do apartamento.

Íamos passar o carnaval em Ponta da Fruta no domingo. Por isso, deixei duas mochilas arrumadas na sala. Depois da limpeza, colocamos um colchão na sala, ligamos o ventilador e dormimos. Como estávamos muito cansados, não percebemos nada. Quando acordamos às 7 horas, senti falta da mochila e vi marcas de pés e mãos na parede. O ladrão foi muito habilidoso, disse a vítima.