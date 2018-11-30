'Homem-aranha' é preso após furtos em Vila Velha

Homem foi preso e encaminhado para o DPJ de Vila Velha Crédito: Arquivo

Vale Encantado, em Vila Velha, após invadir residências para cometer furtos. O suspeito, que escalava prédios para invadir os apartamentos, acabou ficando conhecido no bairro como "homem-aranha". Um homem de 39 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (30), no bairro, emapós invadir residências para cometer furtos. O suspeito, que escalava prédios para invadir os apartamentos, acabou ficando conhecido no bairro como "homem-aranha".

Por volta das 3h desta sexta-feira (30), o bandido invadiu uma casa, no segundo andar de um prédio, no Vale Encantado, mas os moradores não ouviram o momento em que ele entrou na sala, usou fios de uma extensão para amarrar uma bicicleta e desceu com ela. Neste momento, vizinhos viram a ação e começaram a gritar.

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Os moradores do apartamento acordaram, mas não conseguiram deter o homem, que fugiu com a bicicleta. E não parou por aí. O suspeito invadiu outra casa, também no segundo andar de um prédio. Dessa vez, ele tentou entrar pela janela da cozinha, só que o barulho acabou acordando os moradores.

Polícia Militar foi acionada e deteve o suspeito cerca de dez minutos depois da segunda tentativa de furto. Ao chegar na cozinha, o morador viu o homem entrando pela janela e usou uma faca para amedrontar o ladrão, que pulou da casa e caiu na rua. Afoi acionada e deteve o suspeito cerca de dez minutos depois da segunda tentativa de furto.

RELATOS

No DJP de Vila Velha, outros moradores relataram invasões cometidas pelo mesmo homem. Uma família, que mora no segundo andar de outro prédio, no Vale Encantado, relatou que o suspeito havia roubado um celular e uma televisão de 42 polegadas. Os moradores viram o homem e fizeram o reconhecimento na delegacia.

Agora, quem vive no bairro tem medo de que ele seja solto e volte a cometer os delitos. O suspeito usava um pé-de-cabra para arrombar os locais que invadia.