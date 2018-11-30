Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Escalava prédios

'Homem-aranha' é preso após furtos em Vila Velha

Em um dos furtos, o bandido usou fios de uma extensão para amarrar uma bicicleta e descer com ela

Publicado em 30 de Novembro de 2018 às 11:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2018 às 11:13
Homem foi preso e encaminhado para o DPJ de Vila Velha Crédito: Arquivo
Um homem de 39 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (30), no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, após invadir residências para cometer furtos. O suspeito, que escalava prédios para invadir os apartamentos, acabou ficando conhecido no bairro como "homem-aranha".
Por volta das 3h desta sexta-feira (30), o bandido invadiu uma casa, no segundo andar de um prédio, no Vale Encantado, mas os moradores não ouviram o momento em que ele entrou na sala, usou fios de uma extensão para amarrar uma bicicleta e desceu com ela. Neste momento, vizinhos viram a ação e começaram a gritar.
ENTITY_quot_ENTITYHomem-aranhaENTITY_quot_ENTITY é preso após furtos em Vila Velha
> Homem-Aranha que atacava em Vitória é solto sem cumprir total da pena
Os moradores do apartamento acordaram, mas não conseguiram deter o homem, que fugiu com a bicicleta. E não parou por aí. O suspeito invadiu outra casa, também no segundo andar de um prédio. Dessa vez, ele tentou entrar pela janela da cozinha, só que o barulho acabou acordando os moradores.
Ao chegar na cozinha, o morador viu o homem entrando pela janela e usou uma faca para amedrontar o ladrão, que pulou da casa e caiu na rua. A Polícia Militar foi acionada e deteve o suspeito cerca de dez minutos depois da segunda tentativa de furto.
RELATOS
No DJP de Vila Velha, outros moradores relataram invasões cometidas pelo mesmo homem. Uma família, que mora no segundo andar de outro prédio, no Vale Encantado, relatou que o suspeito havia roubado um celular e uma televisão de 42 polegadas. Os moradores viram o homem e fizeram o reconhecimento na delegacia.
Agora, quem vive no bairro tem medo de que ele seja solto e volte a cometer os delitos. O suspeito usava um pé-de-cabra para arrombar os locais que invadia.
 Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados