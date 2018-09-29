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POLÍCIA

Homem apanha e leva tiros nas mãos por dívida de R$10

Crime aconteceu no bairro Morada da Barra, em Vila Velha. Vítima foi levada ao Hospital Antônio Bezerra de Família
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2018 às 16:31

Publicado em 29 de Setembro de 2018 às 16:31

Homem foi levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria Crédito: PMVV
Um jovem de 23 anos estava voltando de uma festa quando foi abordado por dois homens no bairro de Morada da Barra, em Vila Velha. Os bandidos, após cobrarem uma dívida de 10 reais, deram uma surra na vítima e dois tiros, um em cada mão.
Ele foi socorrido pelos familiares e levado pro Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, onde deu entrada com escoriações na cabeça e perfurações nas mãos. O jovem foi ao hospital escoltado pela polícia, uma vez que tem um mandado de prisão em aberto por homicídio.
A Polícia Civil informou que ainda não sabe a identidade do autor dos disparos, mas continuará investigando o caso.

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