Homem apanha e leva tiros nas mãos por dívida de R$10

Homem foi levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria Crédito: PMVV

Um jovem de 23 anos estava voltando de uma festa quando foi abordado por dois homens no bairro de Morada da Barra, em Vila Velha. Os bandidos, após cobrarem uma dívida de 10 reais, deram uma surra na vítima e dois tiros, um em cada mão.

Ele foi socorrido pelos familiares e levado pro Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, onde deu entrada com escoriações na cabeça e perfurações nas mãos. O jovem foi ao hospital escoltado pela polícia, uma vez que tem um mandado de prisão em aberto por homicídio.