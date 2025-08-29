Home
>
Polícia
>
Homem ameaça clientes de bar no ES com motosserra ligada

Homem ameaça clientes de bar no ES com motosserra ligada

Segundo a Polícia Militar, homem passou o dia ingerindo bebidas alcoólicas, mas não gostou quando a dona do bar disse que não venderia mais para ele

Imagem de perfil de Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 12:53

Na noite dessa quinta-feira (28), policiais militares foram acionados para irem a um bar no Centro de Santa Maria de Jetibá, onde a proprietária do estabelecimento informou que um indivíduo, do qual ela não sabia o nome, estava desde cedo fazendo uso de bebidas alcoólicas e causando transtorno no local. Ao informá-lo que não venderia mais bebidas para ele, o indivíduo começou a proferir xingamentos e ameaçar a mulher e outros clientes. Em seguida, foi até um carro, pegou uma moto serra, voltou para o interior do bar, com o objeto ligado, e ameaçou todos que estavam no local. Um cliente arremessou um taco de sinuca no suspeito que se retirou. A mulher foi orientada a registrar o fato na delegacia.

Uma confusão em um bar no Centro de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, quase terminou em tragédia na noite de quinta-feira (28). De acordo com a Polícia Militar, um homem passou o dia ingerindo bebidas alcoólicas no local, mas não gostou quando a dona do bar disse que não venderia mais para ele. 

Recomendado para você

Segundo a Polícia Militar, homem passou o dia ingerindo bebidas alcoólicas, mas não gostou quando a dona do bar disse que não venderia mais para ele

Homem ameaça clientes de bar no ES com motosserra ligada

Danilo da Costa Nascimento, de 30 anos, apresentava sinais de agressão; os quatro internos foram autuados em flagrante por homicídio qualificado

Detento é morto por quatro colegas de cela em presídio de Colatina

Crime ganhou repercussão após delegado compartilhar imagens nas redes sociais; no dia seguinte, adolescente foi detido

Adolescente é detido após pichar cachorro com siglas de facções em Guarapari

Segundo relato da proprietária do estabelecimento à PM, ao ser informado de que não beberia mais ali, o indivíduo passou a xingar e ameaçar tanto a mulher quanto outros clientes. Na sequência, saiu do bar, foi até um carro estacionado e retornou já com a motosserra ligada.

O homem só parou e foi embora quando um dos clientes arremessou um taco de sinuca contra ele. A Polícia Civil informou que o caso somente será investigado se alguém fizer o registro na delegacia presencialmente  precisa ou pela Delegacia Online — protocolo para crimes de ameaça.

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais