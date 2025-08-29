Santa Maria de Jetibá

Homem ameaça clientes de bar no ES com motosserra ligada

Segundo a Polícia Militar, homem passou o dia ingerindo bebidas alcoólicas, mas não gostou quando a dona do bar disse que não venderia mais para ele

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 12:53

Uma confusão em um bar no Centro de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, quase terminou em tragédia na noite de quinta-feira (28). De acordo com a Polícia Militar, um homem passou o dia ingerindo bebidas alcoólicas no local, mas não gostou quando a dona do bar disse que não venderia mais para ele.

Segundo relato da proprietária do estabelecimento à PM, ao ser informado de que não beberia mais ali, o indivíduo passou a xingar e ameaçar tanto a mulher quanto outros clientes. Na sequência, saiu do bar, foi até um carro estacionado e retornou já com a motosserra ligada.

O homem só parou e foi embora quando um dos clientes arremessou um taco de sinuca contra ele. A Polícia Civil informou que o caso somente será investigado se alguém fizer o registro na delegacia presencialmente precisa ou pela Delegacia Online — protocolo para crimes de ameaça.

