Homem acusado de estuprar mulher enferma é preso em Anchieta

Elvis Ferreira da Silva Assis, de 33 anos Crédito: Polícia Militar

Um homem de 33 anos, identificado como Elvis Ferreira da Silva Assis, foi preso nesta sexta-feira (8), em Anchieta , no Litoral Sul do Espírito Santo , por conta de um mandado de prisão preventiva – por tempo indeterminado – expedido pela Justiça do município. Ele é suspeito de estuprar uma mulher que passava mal em um apartamento no bairro Iriri, conhecido pela famosa praia que leva o nome do balneário.

Segundo a Polícia Militar, um militar reconheceu o suspeito e chamou reforço. Elvis tentou resistir à prisão, mas foi contido e levado à Delegacia Regional de Guarapari. O crime teria ocorrido no dia 5 de setembro deste ano, quando a vítima relatou à polícia que foi abusada enquanto estava debilitada por conta de complicações da diabetes.

A PM confirmou que havia uma ordem de prisão emitida pela 2ª Vara Criminal de Anchieta pelos crimes de ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha e estupro de vulnerável. Elvis foi conduzido à Delegacia Regional de Guarapari.

A reportagem de A Gazeta constatou que o nome do homem, de fato, constava no Banco Nacional de Mandados de Prisão, o que o tornava um procurado pela polícia.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Guarapari, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão em seu desfavor. "Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional", comunicou a PC.