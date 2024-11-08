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Crime em apartamento

Homem acusado de estuprar mulher enferma é preso em Anchieta

Elvis Ferreira da Silva Assis, de 33 anos, é suspeito de estuprar uma mulher que passava mal em um apartamento em Iriri, balneário do município

Publicado em 08 de Novembro de 2024 às 20:24

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

08 nov 2024 às 20:24
Elvis Ferreira da Silva Assis, de 33 anos
Elvis Ferreira da Silva Assis, de 33 anos Crédito: Polícia Militar
Um homem de 33 anos, identificado como Elvis Ferreira da Silva Assis, foi preso nesta sexta-feira (8), em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, por conta de um mandado de prisão preventiva – por tempo indeterminado – expedido pela Justiça do município. Ele é suspeito de estuprar uma mulher que passava mal em um apartamento no bairro Iriri, conhecido pela famosa praia que leva o nome do balneário. 
Segundo a Polícia Militar, um militar reconheceu o suspeito e chamou reforço. Elvis tentou resistir à prisão, mas foi contido e levado à Delegacia Regional de Guarapari. O crime teria ocorrido no dia 5 de setembro deste ano, quando a vítima relatou à polícia que foi abusada enquanto estava debilitada por conta de complicações da diabetes.
A PM confirmou que havia uma ordem de prisão emitida pela 2ª Vara Criminal de Anchieta pelos crimes de ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha e estupro de vulnerável. Elvis foi conduzido à Delegacia Regional de Guarapari.
A reportagem de A Gazeta constatou que o nome do homem, de fato, constava no Banco Nacional de Mandados de Prisão, o que o tornava um procurado pela polícia.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Guarapari, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão em seu desfavor. "Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional", comunicou a PC. 
A reportagem também tentou localizar a defesa do acusado. O espaço segue aberto para posicionamento.

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