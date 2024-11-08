Defesa Civil do ES alerta para chuva acima do normal neste fim de semana

A chuva deve ser permanente em todas as regiões do Espírito Santo neste final de semana Crédito: iStock

Os moradores de todos os municípios do Espírito Santo devem ficar atentos à chuva prevista para todo o fim de semana. Com começo já para a noite desta sexta-feira (8), é esperado o acúmulo expressivo de 100 a 150 mm em todo o Estado. A começar pela região Sul, Serrana e Grande Vitória no sábado (9), a chuva se estende ao Norte no domingo (10), com risco de rajadas fortes de vento e deslizamento.

O meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, Hugo Ramos, não descarta a possibilidade de granizo durante os dois dias. Em coletiva de imprensa, ele explicou sobre a atenção necessária, principalmente de quem vive nos locais que serão atingidos no sábado.

“Acontece devido a um canal de umidade sobre o estado que reforça a instabilidade. As chuvas devem chegar em forma de temporais isolados. A diferença dos impactos na metade Sul para a Norte, é causada pela topografia. No Sul é maior o risco de enxurrada e risco de movimentação de massa. Já na metade Norte, o acumulado não contribui muito com deslocamento de massa, mas pode contribuir com alagamentos", avisou Ramos.

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"Todo o ES tem que redobrar a atenção e cuidados para amenizar qualquer situação de risco iminente" Hugo Ramos - Meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural

Para conseguir evitar maiores tragédias devido à chuva, é preciso se atentar ainda mais aos sinais nos entornos das moradias. Principalmente entre as áreas de risco, tornando assim, possível o se salvar, caso necessário.

A chefe do Departamento de Integração da Cepdec-ES, major Fabiane Cruz, pediu que as pessoas monitorem alterações no entorno das casas. Veja quais:

Defesa Civil realizou coletiva de imprensa nesta sexta-feira (8) para alertar sobre as chuvas no fim de semana. Crédito: Corpo de Bombeiros

Para quem mora em encostas

Encosta, morro, cerca e árvores íngremes indicam movimentação de terra; ou seja, possibilidade de deslizamento;

Muita terra escoando;

Portas e janelas com dificuldade de abrir e fechar são indicadores que o terreno está em movimento.

Para quem mora perto de rio

Ver se a cota do rio foi atingida;

Como está a altura do rio;

Analisar se o rio está dentro da calha ou saindo.

“É importante observar, se tiver o cenário ruim não durma em casa. Coloque documentos em sacolas de fácil acesso e vá dormir em local seguro. Evite sair em temporal, mas se tiver que sair, não passe em local alagado porque podem rapidamente pode elevar, ter buraco ou a correnteza pode te levar”, avisou Cruz.

Equipes extras de salvamento

Para ajudar a população, caso haja necessidade, foram colocadas equipes extras de salvamento. O Corpo de Bombeiros, assim como todos os coordenadores das defesas civis municipais, estão de plantão para o final de semana.

Segundo a Chefe do Departamento de Integração da Cepdec-ES, existem hoje mais de mil setores de risco em terras capixabas.

"A Defesa Civil nacional tem rede de envio de alerta e a população pode se cadastrar enviando mensagem de SMS para 40199 com o CEP. A pessoa recebe aviso caso haja algum risco, além de dicas de salvamento", indicou Cruz.

Chuva "excepcional"

Na quarta-feira (6), a Defesa Civil do Espírito Santo já tinha emitido um aviso meteorológico de nível excepcional para tempo severo no período entre a tarde de sábado (9) e a madrugada de domingo (10). De acordo com o alerta, as regiões Norte e Noroeste são as mais afetadas, com possibilidade de precipitações superiores a 70 milímetros, com chance de chegar até 130 em pontos isolados.

Alerta excepcional para chuvas volumosas em regiões do ES Crédito: Defesa Civil Estadual

Inmet emite alerta de perigo com chuvas intensas

Neste sábado (9), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu um alerta laranja de perigo, o que significa que há chance de ocorrerem chuvas intensas. O alerta é válido para todo o Espírito Santo e vale até as 10 horas de domingo (10).