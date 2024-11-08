Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Todos os municípios

Defesa Civil do ES alerta para chuva acima do normal neste fim de semana

O acumulo de chuva pode chegar até 150 mm durante o final de semana; moradores da área de risco devem ficar atentos aos sinais de deslizamento

Publicado em 08 de Novembro de 2024 às 18:12

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

08 nov 2024 às 18:12
Estado deve ficar com instabilidade a semana toda
A chuva deve ser permanente em todas as regiões do Espírito Santo neste final de semana Crédito: iStock
Os moradores de todos os municípios do Espírito Santo devem ficar atentos à chuva prevista para todo o fim de semana. Com começo já para a noite desta sexta-feira (8), é esperado o acúmulo expressivo de 100 a 150 mm em todo o Estado. A começar pela região Sul, Serrana e Grande Vitória no sábado (9), a chuva se estende ao Norte no domingo (10), com risco de rajadas fortes de vento e deslizamento.
O meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, Hugo Ramos, não descarta a possibilidade de granizo durante os dois dias. Em coletiva de imprensa, ele explicou sobre a atenção necessária, principalmente de quem vive nos locais que serão atingidos no sábado.
“Acontece devido a um canal de umidade sobre o estado que reforça a instabilidade. As chuvas devem chegar em forma de temporais isolados. A diferença dos impactos na metade Sul para a Norte, é causada pela topografia. No Sul é maior o risco de enxurrada e risco de movimentação de massa. Já na metade Norte, o acumulado não contribui muito com deslocamento de massa, mas pode contribuir com alagamentos", avisou Ramos.
Defesa Civil do ES alerta para chuva acima do normal neste fim de semana
"Todo o ES tem que redobrar a atenção e cuidados para amenizar qualquer situação de risco iminente"
Hugo Ramos - Meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Para conseguir evitar maiores tragédias devido à chuva, é preciso se atentar ainda mais aos sinais nos entornos das moradias. Principalmente entre as áreas de risco, tornando assim, possível o se salvar, caso necessário.
A chefe do Departamento de Integração da Cepdec-ES, major Fabiane Cruz, pediu que as pessoas monitorem alterações no entorno das casas. Veja quais:
Defesa Civil realizou coletiva de imprensa nesta sexta-feira (8) para alertar sobre as chuvas no fim de semana.
Defesa Civil realizou coletiva de imprensa nesta sexta-feira (8) para alertar sobre as chuvas no fim de semana. Crédito: Corpo de Bombeiros
Para quem mora em encostas
  • Encosta, morro, cerca e árvores íngremes indicam movimentação de terra; ou seja, possibilidade de deslizamento;
  • Muita terra escoando;
  • Portas e janelas com dificuldade de abrir e fechar são indicadores que o terreno está em movimento.
Para quem mora perto de rio
  • Ver se a cota do rio foi atingida;
  • Como está a altura do rio;
  • Analisar se o rio está dentro da calha ou saindo.
“É importante observar, se tiver o cenário ruim não durma em casa. Coloque documentos em sacolas de fácil acesso e vá dormir em local seguro. Evite sair em temporal, mas se tiver que sair, não passe em local alagado porque podem rapidamente pode elevar, ter buraco ou a correnteza pode te levar”, avisou Cruz.

Equipes extras de salvamento

Para ajudar a população, caso haja necessidade, foram colocadas equipes extras de salvamento. O Corpo de Bombeiros, assim como todos os coordenadores das defesas civis municipais, estão de plantão para o final de semana. 
Segundo a Chefe do Departamento de Integração da Cepdec-ES, existem hoje mais de mil setores de risco em terras capixabas. 
"A Defesa Civil nacional tem rede de envio de alerta e a população pode se cadastrar enviando mensagem de SMS para 40199 com o CEP. A pessoa recebe aviso caso haja algum risco, além de dicas de salvamento", indicou Cruz.

Chuva "excepcional" 

Na quarta-feira (6), a Defesa Civil do Espírito Santo já tinha emitido um aviso meteorológico de nível excepcional para tempo severo no período entre a tarde de sábado (9) e a madrugada de domingo (10). De acordo com o alerta, as regiões Norte e Noroeste são as mais afetadas, com possibilidade de precipitações superiores a 70 milímetros, com chance de chegar até 130 em pontos isolados. 
Alerta excepcional para chuvas volumosas em regiões do ES
Alerta excepcional para chuvas volumosas em regiões do ES Crédito: Defesa Civil Estadual

Inmet emite alerta de perigo com chuvas intensas

Neste sábado (9), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu um alerta laranja de perigo, o que significa que há chance de ocorrerem chuvas intensas. O alerta é válido para todo o Espírito Santo e vale até as 10 horas de domingo (10). 
O alerta afirma que há possibilidade de ocorrer chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 mm/dia e também ventos intensos que podem ser de 60 a 100 km/h. Existe ainda risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Veja Também

ES tem alertas amarelo e laranja de chuva forte e ventos de até 100 km/h

Vídeo: como se mede a quantidade de chuva de uma região

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Climatempo Grande Vitória Região Serrana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem querendo fazer xixi
Acordar para fazer xixi à noite é normal? Urologista explica sinais de alerta
Imagem de destaque
5 pratos da culinária mineira irresistíveis e fáceis de preparar 
Marcelo Sangalo canta arrocha em bar
Filho de Ivete canta sucesso da mãe em bar de Petrolina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados