ES tem alertas amarelo e laranja de chuva forte e ventos de até 100 km/h

Orientações do Inmet:
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
-Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Cidades em alerta amarelo:
- Afonso Cláudio;
- Água Doce do Norte;
- Águia Branca;
- Alegre; Alfredo Chaves;
- Alto Rio Novo;
- Anchieta;
- Apiacá;
- Aracruz;
- Atílio Vivacqua;
- Baixo Guandu;
- Barra de São Francisco;
- Boa Esperança;
- Bom Jesus do Norte;
- Brejetuba;
- Cachoeiro de Itapemirim;
- Cariacica;
- Castelo;
- Colatina;
- Conceição do Castelo;
- Divino de São Lourenço;
- Domingos Martins;
- Dores do Rio Preto;
- Ecoporanga;
- Fundão;
- Governador Lindenberg;
- Guaçuí;
- Guarapari;
- Ibatiba;
- Ibiraçu;
- Ibitirama;
- Iconha;
- Irupi;
- Itaguaçu;
- Itapemirim;
- Itarana;
- Iúna;
- Jaguaré;
- Jerônimo Monteiro;
- João Neiva;
- Laranja da Terra;
- Linhares;
- Mantenópolis;
- Marataízes;
- Marechal Floriano;
- Marilândia;
- Mimoso do Sul;
- Muniz Freire;
- Muqui;
- Nova Venécia;
- Pancas;
- Piúma;
- Ponto Belo;
- Presidente Kennedy;
- Rio Bananal;
- Rio Novo do Sul;
- Santa Leopoldina;
- Santa Maria de Jetibá;
- Santa Teresa;
- São Domingos do Norte;
- São Gabriel da Palha;
- São José do Calçado;
- São Mateus;
- São Roque do Canaã;
- Serra;
- Sooretama;
- Vargem Alta;
- Venda Nova do Imigrante;
- Viana; Vila Pavão;
- Vila Valério;
- Vila Velha;
- Vitória.
Cidades em alerta laranja:
- Afonso Cláudio;
- Alegre;
- Apiacá;
- Atílio Vivacqua;
- Bom Jesus do Norte;
- Brejetuba;
- Cachoeiro de Itapemirim;
- Castelo;
- Conceição do Castelo;
- Divino de São Lourenço;
- Domingos Martins;
- Dores do Rio Preto;
- Guaçuí; Ibatiba;
- Ibitirama;
- Iconha;
- Irupi;
- Itapemirim;
- Iúna;
- Jerônimo Monteiro;
- Marataízes;
- Mimoso do Sul;
- Muniz Freire;
- Muqui;
- Presidente Kennedy;
- Rio Novo do Sul;
- São José do Calçado;
- Vargem Alta;
- Venda Nova do Imigrante.