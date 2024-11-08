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Clima

ES tem alertas amarelo e laranja de chuva forte e ventos de até 100 km/h

Ambos avisos ficam vigentes até as 10h de sábado (9); além deles, Defesa Civil do Espírito Santo já havia emitido um alerta de nível excepcional de tempo severo

Publicado em 08 de Novembro de 2024 às 12:18

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

08 nov 2024 às 12:18
Alertas tem validade até às 10h de sábado (9)
Alertas tem validade até às 10h de sábado (9) Crédito: Reprodução Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu mais dois alertas — um amarelo e um laranja — de chuva forte no Espírito Santo, nesta sexta-feira (8), ambos válidos até as 10h de sábado (9). Nas áreas afetadas pelo alerta laranja, é maior o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Nesses locais o volume de chuva pode chegar a 100 mm/dia e os ventos, a 100 km/h.
O alerta amarelo, o terceiro na escala de risco, abrange as regiões Central, Noroeste, Sul e Litoral Norte do Espírito Santo. Nessas áreas, a previsão é de que as chuvas fiquem entre 20 e 30 mm/h, chegando a 50 mm/dia, além de ventos intensos que podem atingir 60 km/h.
Já o alerta laranja, segundo na escala de risco, é válido para as regiões Central e Sul do Estado. Nessas áreas, a previsão é de que as chuvas fiquem entre 30 e 60 mm/h, chegando entre 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos que podem chegar a 100 km/h.

Orientações do Inmet:

- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
-Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Além desses, já havia um alerta amarelo em vigência entre as 10h de quinta-feira (7) e 10h desta sexta. A Defesa Civil do Espírito Santo também emitiu um aviso meteorológico de nível excepcional para tempo severo no período entre a tarde de sábado (9) e a madrugada de domingo (10), no qual as regiões Norte e Noroeste podem ser atingidas por um expressivo volume de chuva. 
Alerta excepcional para chuvas volumosas em regiões do ES
Alerta excepcional para chuvas volumosas em regiões do ES Crédito: Defesa Civil Estadual

Cidades em alerta amarelo:

  1. Afonso Cláudio; 
  2. Água Doce do Norte; 
  3. Águia Branca; 
  4. Alegre; Alfredo Chaves; 
  5. Alto Rio Novo; 
  6. Anchieta; 
  7. Apiacá; 
  8. Aracruz; 
  9. Atílio Vivacqua; 
  10. Baixo Guandu; 
  11. Barra de São Francisco; 
  12. Boa Esperança; 
  13. Bom Jesus do Norte; 
  14. Brejetuba; 
  15. Cachoeiro de Itapemirim; 
  16. Cariacica; 
  17. Castelo; 
  18. Colatina; 
  19. Conceição do Castelo; 
  20. Divino de São Lourenço; 
  21. Domingos Martins; 
  22. Dores do Rio Preto; 
  23. Ecoporanga; 
  24. Fundão; 
  25. Governador Lindenberg; 
  26. Guaçuí; 
  27. Guarapari; 
  28. Ibatiba; 
  29. Ibiraçu; 
  30. Ibitirama; 
  31. Iconha; 
  32. Irupi; 
  33. Itaguaçu; 
  34. Itapemirim; 
  35. Itarana; 
  36. Iúna; 
  37. Jaguaré; 
  38. Jerônimo Monteiro; 
  39. João Neiva; 
  40. Laranja da Terra; 
  41. Linhares; 
  42. Mantenópolis; 
  43. Marataízes; 
  44. Marechal Floriano; 
  45. Marilândia;
  46. Mimoso do Sul; 
  47. Muniz Freire; 
  48. Muqui; 
  49. Nova Venécia; 
  50. Pancas; 
  51. Piúma; 
  52. Ponto Belo; 
  53. Presidente Kennedy; 
  54. Rio Bananal; 
  55. Rio Novo do Sul; 
  56. Santa Leopoldina; 
  57. Santa Maria de Jetibá; 
  58. Santa Teresa; 
  59. São Domingos do Norte; 
  60. São Gabriel da Palha; 
  61. São José do Calçado; 
  62. São Mateus; 
  63. São Roque do Canaã; 
  64. Serra; 
  65. Sooretama; 
  66. Vargem Alta; 
  67. Venda Nova do Imigrante; 
  68. Viana; Vila Pavão; 
  69. Vila Valério; 
  70. Vila Velha; 
  71. Vitória.

Cidades em alerta laranja:

  1. Afonso Cláudio; 
  2. Alegre; 
  3. Apiacá; 
  4. Atílio Vivacqua; 
  5. Bom Jesus do Norte; 
  6. Brejetuba; 
  7. Cachoeiro de Itapemirim; 
  8. Castelo; 
  9. Conceição do Castelo; 
  10. Divino de São Lourenço; 
  11. Domingos Martins; 
  12. Dores do Rio Preto; 
  13. Guaçuí; Ibatiba; 
  14. Ibitirama; 
  15. Iconha; 
  16. Irupi; 
  17. Itapemirim; 
  18. Iúna; 
  19. Jerônimo Monteiro; 
  20. Marataízes; 
  21. Mimoso do Sul; 
  22. Muniz Freire; 
  23. Muqui; 
  24. Presidente Kennedy; 
  25. Rio Novo do Sul; 
  26. São José do Calçado; 
  27. Vargem Alta; 
  28. Venda Nova do Imigrante.

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