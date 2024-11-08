Vazamento de água alaga trecho da Avenida Leitão da Silva em Vitória

Vazamento na Avenida Leitão da Silva na sexta (8) Crédito: Rodrigo Gomes

Um vazamento de água causou alagamento em um trecho da Avenida Leitão da Silva, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (8). O problema ocorreu próximo ao cruzamento que liga a via às avenidas Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, e Nossa Senhora dos Navegantes. A imagem foi captada por um drone durante a exibição do Bom Dia ES, da TV Gazeta.

As imagens também mostraram carros e motos desviando do ponto alagado. O motivo do vazamento ainda não é conhecido e a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan-ES) informou que uma equipe já estava indo até o local. E, ainda durante a exibição do telejornal, equipes da companhia já estavam no local.

Por volta das 9h45 a Cesan informou que equipes continuam atuando na correção do vazamento e que não há impacto no abastecimento, conforme o gerente de Operação e Manutenção Norte da Companhia, Cesar Santos.