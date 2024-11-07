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Avenida Mário Gurgel

Trecho de avenida em Cariacica será interditado entre os dias 19 e 21 deste mês

Intervenção será necessária para o içamento das vigas do viaduto próximo ao Estádio Kleber Andrade

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 19:31

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

07 nov 2024 às 19:31
Trecho da Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, será totalmente interditado entre os dias 19 e 21
Trecho da Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, será totalmente interditado entre os dias 19 e 21 Crédito: Claudio Postay
Um trecho da Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, será totalmente interditado das 22 horas de terça-feira (19) até as 10 horas de quinta-feira (21), para a realização do içamento das vigas do viaduto próximo ao Estádio Kleber Andrade.
Um guindaste será posicionado no ponto em que atualmente se realiza a conversão do tráfego para retornar para Vitória ou acessar o bairro Campo Grande, sentido BR-262 e BR-101.
De acordo com o secretário de Obras de Cariacica, Weverton Moraes, haverá bloqueio no trecho da pista sentido Estação Ferroviária/Segunda Ponte durante a instalação das vigas. Após essa etapa, o tráfego poderá ser parcialmente liberado no sistema “pare e siga”. O acesso no sentido Shopping Moxuara permanecerá completamente bloqueado até a finalização das obras.
A recomendação é para que, durante o período de interdição, os motoristas utilizem rotas alternativas e estejam atentos às sinalizações.

Desvio e retorno: Campo Grande e Vitória

  • Bloqueio por pare e siga em 2 etapas;
  • Desvio do trânsito de veículos leves, pela Av. Kleber Andrade, com retorno à BR pela Rua Santa Catarina;
  • Contorno para Vitória e Campo Grande, em frente ao posto e Hotel Valentim;
  • O acesso para caminhões deverá também respeitar o pare e siga, levando em consideração a movimentação dos caminhões com as vigas, até o posicionamento das carretas a duração pode ultrapassar mais que 2 horas. 

Desvio para Avenida Kleber Andrade e retorno à BR

  • Bloqueio da via;
  • O trânsito de veículos leves será pela Av. Kleber Andrade, com retorno para a BR na Rua Santa Catarina. Os veículos poderão seguir adiante ou retornar para Vitória e Campo Grande em frente ao Hotel Valentim.

Conversão Campo Grande e Vitória

Para garantir a fluidez do trânsito na rodovia, todo o fluxo de conversão será direcionado para o contorno existente, próximo ao Posto e ao hotel Valentim, conforme ilustrado na imagem.

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