Trecho de avenida em Cariacica será interditado entre os dias 19 e 21 deste mês

Trecho da Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, será totalmente interditado entre os dias 19 e 21 Crédito: Claudio Postay

Um trecho da Avenida Mário Gurgel, em Cariacica , será totalmente interditado das 22 horas de terça-feira (19) até as 10 horas de quinta-feira (21), para a realização do içamento das vigas do viaduto próximo ao Estádio Kleber Andrade.

Um guindaste será posicionado no ponto em que atualmente se realiza a conversão do tráfego para retornar para Vitória ou acessar o bairro Campo Grande, sentido BR-262 e BR-101.

De acordo com o secretário de Obras de Cariacica, Weverton Moraes, haverá bloqueio no trecho da pista sentido Estação Ferroviária/Segunda Ponte durante a instalação das vigas. Após essa etapa, o tráfego poderá ser parcialmente liberado no sistema “pare e siga”. O acesso no sentido Shopping Moxuara permanecerá completamente bloqueado até a finalização das obras.

A recomendação é para que, durante o período de interdição, os motoristas utilizem rotas alternativas e estejam atentos às sinalizações.

Desvio e retorno: Campo Grande e Vitória

Bloqueio por pare e siga em 2 etapas;

Desvio do trânsito de veículos leves, pela Av. Kleber Andrade, com retorno à BR pela Rua Santa Catarina;

Contorno para Vitória e Campo Grande, em frente ao posto e Hotel Valentim;

O acesso para caminhões deverá também respeitar o pare e siga, levando em consideração a movimentação dos caminhões com as vigas, até o posicionamento das carretas a duração pode ultrapassar mais que 2 horas.

Desvio para Avenida Kleber Andrade e retorno à BR

Bloqueio da via;

O trânsito de veículos leves será pela Av. Kleber Andrade, com retorno para a BR na Rua Santa Catarina. Os veículos poderão seguir adiante ou retornar para Vitória e Campo Grande em frente ao Hotel Valentim.

Conversão Campo Grande e Vitória