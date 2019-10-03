Home
Helicóptero do Notaer faz sobrevoo no canal de Camburi

Policiais perseguiram um adolescente de 17 anos, suspeito de andar armado

Imagem de perfil de Caique Verli

Caique Verli

Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 11:13

 - Atualizado há 6 anos

Helicóptero do Notaer é usado em ação no canal de Camburi Crédito: Reprodução/ Vídeo internauta

O helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer) e uma lancha foram usados pela Polícia Militar no final da manhã desta quinta-feira (03) para capturar um  adolescente de 17 anos no canal de Camburi, próximo à ponte Ayrton Senna. 

Como a ponte liga a Praia do Canto ao bairro de Jardim da Penha e é bastante movimentada, a ação gerou muita curiosidade dos motoristas que passam pelo trecho e de moradores.  A Polícia Militar informou que, durante o policiamento no bairro Praia do Canto, em Vitória, um adolescente de 17 anos, quando seria abordado por uma equipe da PM correu e pulou da ponte na maré, dispensando algo não identificado, que se parecia uma arma de fogo, que estava em sua mão.

Internautas enviaram vídeos para A Gazeta. Um deles relatou que um suspeito, que estava embaixo da ponte, foi capturado por policiais que estavam em uma lancha e levado para a margem do canal.

De acordo com a PM, o menor nadou pela maré no sentido Ponte da Passagem. O adolescente saiu da água e correu da equipe no sentido Ponte Ayrton Senna, mas se deparou com as viaturas da PM e pulou da ponte de novo.

O menor nadou para baixo da Ponte Ayrton Sena e se escondeu, mas com apoio de um barco que navegava na maré, foi possível que um dos policiais embarcasse e encontrasse o adolescente escondido em uma pilastra embaixo da ponte Ayrton Sena.

Pelo percurso inicial de onde o menor começou a fuga da abordagem, segundo a PM, foram encontrados seis pinos de cocaína e um aparelho celular. Ele foi encaminhado para a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle).

