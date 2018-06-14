Guerra do tráfico: Paulo Hartung comenta situação do Morro da Piedade

Policiais Militares ocuparam o Morro da Piedade por conta do terror que tomou conta do bairro nos últimos dias Crédito: Fernando Madeira | GZ

Diante do cenário de terror vivido por moradores do Morro da Piedade, em Vitória, o governador do Estado, Paulo Hartung, afirmou, nesta quinta-feira (14), que a posição dele é de extrema solidariedade à população que mora no bairro. Além disso, reforçou que o Estado vem trabalhando de maneira ágil para levar tranquilidade aos moradores da região.

A declaração foi feita durante uma entrevista coletiva sobre a concessão do Aeroporto de Vitória, que aconteceu no Palácio Anchieta.

Desde a madrugada do último sábado (09), quando Walace de Jesus Santana, considerado braço direito do chefe do tráfico de drogas na região, foi assassinado, o terror se instalou no Morro da Piedade. Apesar da presença da polícia durante toda a semana no morro, a aflição de muitos moradores, que deixaram suas casas por medo da violência, parece não cessar.

Mesmo diante deste cenário de insegurança, o governador Paulo Hartung afirmou que Estado está trabalhando para que a vida na Piedade volte à normalidade. Desde o primeiro momento a área da Segurança Pública do governo se mobilizou no sentido de levar conforto à população, disse.

Hartung afirmou ainda que a polícia permanecerá na Piedade mesmo após o fim das operações para garantir maior segurança aos moradores do bairro. Eu determinei pessoalmente que nós adquiríssemos uma área na comunidade para montar uma base permanente da nossa ação policial, afirmou.

Ainda segundo o governador, o objetivo dessa medida é oferecer ao cidadão respostas imediatas aos problemas de segurança pública. É assim que nós agimos no Espírito Santo, com respostas imediatas. Temos problemas, mas temos autoridade, ação e respeito à população, afirmou.

O trabalho de inteligência feito pelas polícias para ligar os crimes da Piedade com os que acontecem em outras áreas da Região Metropolitana também foi apontado pelo governador. Estamos buscando com muita determinação dar tranquilidade para a população viver, se deslocar, poder trabalhar e estudar, finalizou.

BASE FIXA DA PM NA PIEDADE

O secretário de Segurança Pública Estadual (Sesp), Nylton Rodrigues, anunciou na manhã desta quinta-feira (14) a construção de uma base fixa da Polícia Militar no Morro da Piedade. A informação foi passada durante uma coletiva de imprensa na região, em uma visita do secretário em possíveis locais para a construção da unidade. Segundo Nylton Rodrigues, a base irá funcionar para sempre, 24 horas por dia, com revezamento entre 30 policiais.

"O motivo da minha visita aqui é localizar uma área para que nós possamos iniciar uma construção ou localizar um imóvel já pronto para começar uma reforma a fim de instalar na Piedade uma base fixa da PM. É importante que se deixe claro é que nós só sairemos da comunidade depois que essa base fixa estiver pronta. Enquanto ela não estiver devidamente instalada, com os policiais trabalhando nela, nós vamos continuar com essa modalidade de patrulhamento a pé", explica o secretário.

Nylton Rodrigues reforçou, ainda, a importância de investimentos por parte do município e também apoio de igrejas.