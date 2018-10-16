Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Vestígios

Guardas são investigados por tráfico de drogas e desvio de arma

A Guarda Municipal informa que aguarda o relatório da investigação e diz que os suspeitos podem ser exonerados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2018 às 20:30

Publicado em 16 de Outubro de 2018 às 20:30

Guarda Municipal de Vila Velha Crédito: Divulgação
Seis Guardas Municipais de Vila Velha são investigados por ocultarem e subtraírem uma arma de fogo de um homem que acabou sendo vítima de homicídio dias depois. A Operação Vestígios, que foi realizada na manhã desta terça-feira (16) pela Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão na residência destes profissionais. Durante a operação, foram apreendidos vários materiais ilícitos que estavam nas residências dos profissionais.
De acordo com o delegado Marcelo Cavalcanti, seis guardas teriam subtraído a arma. Foram realizados o cumprimento de quatro mandados em Vila Velha, Serra e Guarapari. Drogas, simulacros, uma arma de fogo verdadeira e várias munições foram encontradas.
"No dia 16 de setembro, pela manhã, o indivíduo que estava com uma arma de fogo valiosa, calibre 9mm, foi abordado pelos guardas em Cobi de Baixo, em Vila Velha. Os guardas pegaram a arma e não conduziram o sujeito para a Polícia Civil para ser lavrado o auto de prisão em flagrante", explicou o delegado.
Pelo fato do suspeito ter "perdido" a arma, três dias depois ele foi morto pelos comparsas, que não aceitaram a perda da arma de fogo. "Com o apoio da corregedoria da Guarda Municipal, a PC identificou as guarnições responsáveis. Com isso, hoje foi realizado o mandado de busca e apreensão a fim de tentar localizar a arma", detalhou.
O indivíduo que perdeu a arma foi morto em Nova Rosa da Penha. O resultado da investigação do homicídio não poderá ser divulgado por enquanto porque está em curso e em sigilo judicial. "Quanto aos guardas, não há justificativa para eles terem estes materiais em suas casas. Não sabemos ao certo o que seria feito com isso tudo, mas vamos investigar", concluiu.
Em depoimento, os seis guardas que foram apreendidos alegaram que preferiram não realizar a ocorrência porque "se esqueceram e iriam fazer depois". O delegado afirmou que o motivo não justifica o crime e diz que qualquer objeto ilícito deve ser levado à delegacia na hora para realizar a ocorrência.
A Guarda Municipal informa que aguarda o relatório da investigação e diz que os suspeitos podem ser exonerados. A princípio, todos os agentes serão afastados de seus cargos.
VEJA VÍDEO

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
PM que matou mulheres em Cariacica é investigado por morte de trans
Imagem de destaque
10 profissões nas áreas de tecnologia e dados para quem quer mudar de carreira
Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados