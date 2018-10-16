Guardas são investigados por tráfico de drogas e desvio de arma

Guarda Municipal de Vila Velha Crédito: Divulgação

Vila Velha são investigados por ocultarem e subtraírem uma arma de fogo de um homem que acabou sendo vítima de homicídio dias depois. A Operação Vestígios, que foi realizada na manhã desta terça-feira (16) pela Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão na residência destes profissionais. Durante a operação, foram apreendidos vários materiais ilícitos que estavam nas residências dos profissionais. Seis Guardas Municipais desão investigados por ocultarem e subtraírem uma arma de fogo de um homem que acabou sendo vítima de homicídio dias depois. A Operação Vestígios, que foi realizada na manhã desta terça-feira (16) pela, através da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de, teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão na residência destes profissionais. Durante a operação, foram apreendidos vários materiais ilícitos que estavam nas residências dos profissionais.

Serra e Guarapari. Drogas, simulacros, uma arma de fogo verdadeira e várias munições foram encontradas. De acordo com o delegado Marcelo Cavalcanti, seis guardas teriam subtraído a arma. Foram realizados o cumprimento de quatro mandados em Vila Velha,. Drogas, simulacros, uma arma de fogo verdadeira e várias munições foram encontradas.

"No dia 16 de setembro, pela manhã, o indivíduo que estava com uma arma de fogo valiosa, calibre 9mm, foi abordado pelos guardas em Cobi de Baixo, em Vila Velha. Os guardas pegaram a arma e não conduziram o sujeito para a Polícia Civil para ser lavrado o auto de prisão em flagrante", explicou o delegado.

Pelo fato do suspeito ter "perdido" a arma, três dias depois ele foi morto pelos comparsas, que não aceitaram a perda da arma de fogo. "Com o apoio da corregedoria da Guarda Municipal, a PC identificou as guarnições responsáveis. Com isso, hoje foi realizado o mandado de busca e apreensão a fim de tentar localizar a arma", detalhou.

O indivíduo que perdeu a arma foi morto em Nova Rosa da Penha. O resultado da investigação do homicídio não poderá ser divulgado por enquanto porque está em curso e em sigilo judicial. "Quanto aos guardas, não há justificativa para eles terem estes materiais em suas casas. Não sabemos ao certo o que seria feito com isso tudo, mas vamos investigar", concluiu.

Em depoimento, os seis guardas que foram apreendidos alegaram que preferiram não realizar a ocorrência porque "se esqueceram e iriam fazer depois". O delegado afirmou que o motivo não justifica o crime e diz que qualquer objeto ilícito deve ser levado à delegacia na hora para realizar a ocorrência.

A Guarda Municipal informa que aguarda o relatório da investigação e diz que os suspeitos podem ser exonerados. A princípio, todos os agentes serão afastados de seus cargos.