Guarda Municipal persegue veículo e apreende drogas em Vila Velha

A Guarda Municipal de Vila Velha apreendeu uma sacola contendo 280 buchas de substância semelhante à maconha, além de cinco munições de calibre .38, junto com um indivíduo, por volta de 19h30 da noite deste domingo (13), em Vila Velha.
Ao visualizar um Corsa com dois ocupantes avançando o sinal da Rua Piracicaba com a Rua Guaraná, em Vila Velha, a Guarda Municipal de Vila Velha deu ordem de parada, mas o condutor não obedeceu e passou a trafegar em alta velocidade. Ao passar próximo a um terreno baldio com densa vegetação, uma sacola foi lançada da janela do passageiro do Corsa.
Em determinado momento, um ocupante do veículo desembarcou, com o carro ainda em movimento, e correu em direção ao terreno. Os guardas municipais continuaram a perseguição até conseguir abordar o veículo no bairro Rio Marinho, também em Vila Velha. O condutor, identificado como Vinícius Bruno, carregava cinco munições de calibre .38 na bermuda e foi preso em flagrante.
A Guarda Municipal de Vila Velha voltou ao terreno onde a sacola foi lançada e nela foram encontradas 280 buchas de substância semelhante à maconha. O outro indivíduo conseguiu fugir. Vinicíus foi algemado e conduzido para a 2ª delegacia regional de Vila Velha, para onde foi também levado o veículo e o material apreendido.
