Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Perseguição

Guarda Municipal persegue veículo e apreende drogas em Vila Velha

Um ocupante do veículo desembarcou com o carro ainda em movimento e correu em direção a um terreno baldio

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 10:52

Redação de A Gazeta

Guarda persegue veículo e apreende drogas em Vila Velha
A Guarda Municipal de Vila Velha apreendeu uma sacola contendo 280 buchas de substância semelhante à maconha, além de cinco munições de calibre .38, junto com um indivíduo, por volta de 19h30 da noite deste domingo (13), em Vila Velha.
Ao visualizar um Corsa com dois ocupantes avançando o sinal da Rua Piracicaba com a Rua Guaraná, em Vila Velha, a Guarda Municipal de Vila Velha deu ordem de parada, mas o condutor não obedeceu e passou a trafegar em alta velocidade. Ao passar próximo a um terreno baldio com densa vegetação, uma sacola foi lançada da janela do passageiro do Corsa.
Em determinado momento, um ocupante do veículo desembarcou, com o carro ainda em movimento, e correu em direção ao terreno. Os guardas municipais continuaram a perseguição até conseguir abordar o veículo no bairro Rio Marinho, também em Vila Velha. O condutor, identificado como Vinícius Bruno, carregava cinco munições de calibre .38 na bermuda e foi preso em flagrante.
A Guarda Municipal de Vila Velha voltou ao terreno onde a sacola foi lançada e nela foram encontradas 280 buchas de substância semelhante à maconha. O outro indivíduo conseguiu fugir. Vinicíus foi algemado e conduzido para a 2ª delegacia regional de Vila Velha, para onde foi também levado o veículo e o material apreendido.
VEJA VÍDEO

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados