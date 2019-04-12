Guarda é atropelado durante perseguição a bandido em Vitória

Um guarda municipal de Vitória ficou ferido depois de ser atropelado durante uma perseguição, na Avenida Dante Michelini, em Camburi. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (11). O guarda foi socorrido e levado ao Hospital São Lucas.
De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, uma moto foi furtada por volta das 13h, no bairro Santos Dumont, em Vila Velha. O suspeito teria seguido para a Capital e, ao passar pelo Cerco Eletrônico Inteligente, na Avenida Beira Mar, em Vitória, a guarda e a Polícia Militar foram acionadas.
A moto roubada estava passando pela Avenida Dante Michelini, no sentido Camburi, já o guarda que também estava em uma moto, seguia em direção ao Centro.
A guarda pontuou ainda que o agente estava com a sirene ligada e fez uma manobra para tentar alcançar o suspeito. Foi neste momento que um táxi bateu contra a moto do agente. Já o suspeito que conduzia a moto furtada aproveitou para fugir do local. A moto, uma CG Fan, da cor vermelha, foi encontrada próxima ao Aeroporto de Vitória , por volta das 15h30. Já o suspeito ainda não foi encontrado.
Guardas municipais que estiveram no hospital disseram que o agente passa bem e sofreu apenas escoriações.