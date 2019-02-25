Guarda acha conteúdo surpresa dentro de carrinho de bebê em Vila Velha

A cena parece comum: duas mulheres sentadas no banco da praça, duas crianças e um carrinho de bebê estacionado por ali. Embora corriqueiro, foi em um cenário como esse, na pracinha do bairro Ibes, que a Guarda Municipal de Vila Velha encontrou 25 pinos de cocaína. A droga, apreendida durante um patrulhamento na noite deste domingo (24), estava escondida dentro do carrinho junto com um neném de um ano.
De acordo com o guarda Otávio Neto, de 24 anos, a equipe fazia um patrulhamento de rotina, quando percebeu uma mulher em atitude suspeita.
Trafico de drogas ali é diário. Fomos fazer o patrulhamento e vimos que uma senhora estava entregando a droga ali no banquinho da praça. Quando ela viu a gente chegando correu e foi em direção a um outro banco, onde estava outra mulher e duas crianças. Ela pegou o neném no colo na tentativa de disfarçar, mas fizemos a abordagem e encontramos a droga
Antes da chegada dos guardas, a mulher ainda tentou esconder parte da droga em um dos bolsos. A mãe das crianças - um menino de dois anos e outro de um ano de idade - também foi abordada. Com uma das mulheres, os guardas encontraram 10 pinos de cocaína, e no carrinho de bebê, embaixo do pano que cobria a criança, foram encontrados mais 15 pinos de cocaína.
"Pedi para tirar o bebê do carrinho e aí já deu para ver um pino (de cocaína) no forro do carrinho, com o pano em cima. Ao tirar o pano que cobria o neném, encontramos o restante da droga", contou o guarda municipal.
As mulheres foram conduzidas para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, para onde também foi levado o material apreendido. A mãe das crianças foi inocentada pela amiga, que assumiu ser dona de toda a droga encontrada - tanto no bolso da roupa que vestia, quanto no carrinho de bebê da amiga. À pedido da mãe, as crianças foram levadas para a casa da avó.