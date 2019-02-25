Pracinha do Ibes

Guarda acha conteúdo surpresa dentro de carrinho de bebê em Vila Velha

Durante um patrulhamento de rotina, equipe da Guarda Municipal abordou duas mulheres que conversavam no banco da praça acompanhadas de duas crianças
Barbara Oliveira

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 15:41

A cena parece comum: duas mulheres sentadas no banco da praça, duas crianças e um carrinho de bebê estacionado por ali. Embora corriqueiro, foi em um cenário como esse, na pracinha do bairro Ibes, que a Guarda Municipal de Vila Velha encontrou 25 pinos de cocaína. A droga, apreendida durante um patrulhamento na noite deste domingo (24), estava escondida dentro do carrinho junto com um neném de um ano.
De acordo com o guarda Otávio Neto, de 24 anos, a equipe fazia um patrulhamento de rotina, quando percebeu uma mulher em atitude suspeita.
Trafico de drogas ali é diário. Fomos fazer o patrulhamento e vimos que uma senhora estava entregando a droga ali no banquinho da praça. Quando ela viu a gente chegando correu e foi em direção a um outro banco, onde estava outra mulher e duas crianças. Ela pegou o neném no colo na tentativa de disfarçar, mas fizemos a abordagem e encontramos a droga
Otávio Neto, Guarda Municipal de Vila Velha
Antes da chegada dos guardas, a mulher ainda tentou esconder parte da droga em um dos bolsos. A mãe das crianças - um menino de dois anos e outro de um ano de idade - também foi abordada. Com uma das mulheres, os guardas encontraram 10 pinos de cocaína, e no carrinho de bebê, embaixo do pano que cobria a criança, foram encontrados mais 15 pinos de cocaína.
"Pedi para tirar o bebê do carrinho e aí já deu para ver um pino (de cocaína) no forro do carrinho, com o pano em cima. Ao tirar o pano que cobria o neném, encontramos o restante da droga", contou o guarda municipal.
As mulheres foram conduzidas para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, para onde também foi levado o material apreendido. A mãe das crianças foi inocentada pela amiga, que assumiu ser dona de toda a droga encontrada - tanto no bolso da roupa que vestia, quanto no carrinho de bebê da amiga. À pedido da mãe, as crianças foram levadas para a casa da avó.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

