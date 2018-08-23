Grupos de WhatsApp vão ajudar em estratégia contra arrombamentos no ES

Durante reunião entre polícia e comerciantes de Vitória, realizada na manhã desta quarta-feira (22), os lojistas ouviram do comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, coronel Giovanio, que é responsável pela segurança da capital, as explicações sobre o que vem sendo feito para combater essa onda de arrombamentos.

Além dessa "prestação de contas", foi combinado que serão tomadas várias medidas para melhorar e acelerar a comunicação entre comércio e polícia. Uma delas será a criação de grupos de conversas por meio de aplicativos no celular. Os policiais vão treinar os vendedores, gerentes e donos de lojas que serão os tutores dessa nova estratégia. Os detalhes da implantação dessa iniciativa e de outras que vão ser adotadas serão anunciados na próxima reunião, marcada para o dia 13 do mês que vem.