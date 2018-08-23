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Arrombamentos

Grupos de WhatsApp vão ajudar em estratégia contra arrombamentos no ES

Lojistas serão treinados pela polícia em novas alternativas a serem adotadas contra série de arrombamentos; uma delas será a criação de grupos de WhatsApp
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2018 às 23:00

Publicado em 22 de Agosto de 2018 às 23:00

Black Friday: 8 opções de celulares de até R$ 1.500 para ficar de olho Crédito: Reprodução/Divulgação
Durante reunião entre polícia e comerciantes de Vitória, realizada na manhã desta quarta-feira (22), os lojistas ouviram do comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, coronel Giovanio, que é responsável pela segurança da capital, as explicações sobre o que vem sendo feito para combater essa onda de arrombamentos.
> Polícia identifica até comerciante como receptador
Além dessa "prestação de contas", foi combinado que serão tomadas várias medidas para melhorar e acelerar a comunicação entre comércio e polícia. Uma delas será a criação de grupos de conversas por meio de aplicativos no celular. Os policiais vão treinar os vendedores, gerentes e donos de lojas que serão os tutores dessa nova estratégia. Os detalhes da implantação dessa iniciativa e de outras que vão ser adotadas serão anunciados na próxima reunião, marcada para o dia 13 do mês que vem.
> Produtos furtados em lojas são encontrados em boca de fumo
A Polícia Militar também está organizando agendas entre os comandos dos batalhões e as associações comerciais das outras cidades da Grande Vitória.

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