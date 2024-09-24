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Flagrados em rodovia

Grupo que saiu do ES para assaltar residência em MG é preso em Fundão

Foram  apreendidos com os criminosos uma placa de ouro, mais de R$ 4,2 mil em espécie, 53 joias de diferentes tipos, sete celulares, armas, munições e garrafas de uísque
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

24 set 2024 às 18:00

Publicado em 24 de Setembro de 2024 às 18:00

Material roubado em casa de MG soma mais de R$ 120 mil
Material roubado em casa de MG soma mais de R$ 120 mil Crédito: PCES/Divulgação
Quatro suspeitos de cometerem um assalto a residência no Centro de Aimorés, em Minas Gerais, foram presos na manhã desta terça-feira (24), no bairro Direção, em Fundão, no Espírito Santo. As investigações da Polícia Civil apontaram que o grupo saiu da Serra, na Grande Vitória, para cometer o roubo na cidade mineira, que faz divisa com o Noroeste capixaba.
Durante a prisão, que ocorreu em ação conjunta das polícias Militar e Civil, militares apreenderem com os criminosos uma placa de ouro de sete gramas, mais de R$ 4,2 mil em espécie, 53 joias de diferentes tipos, sete celulares, armas, munições e garrafas de uísque.
Segundo o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Fundão, delegado Leandro Sperandio, os criminosos, que não tiveram nome e idade divulgados, saíram da Serra ainda de madrugada e seguiram para Aimorés (MG), onde realizaram o assalto ao amanhecer.
"Abordaram três vítimas, amarram todos, trancaram e utilizaram duas armas de fogo, tipo revólver, calibre 38. Roubaram diversos pertences, ocasionando um prejuízo de aproximadamente R$ 120 mil"
Leandro Sperandio - Delegado titular da Delegacia de Fundão
Após os criminosos deixarem o local, uma das vítimas conseguiu se desamarrar e acionou a Polícia Militar mineira, que acionou a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) depois de identificar o veículo utilizado pelos autores do crime, com placa da Serra, seguindo em direção a Baixo Guandu – município capixaba vizinho a Aimorés.
Um cerco foi montado na rota que levava ao bairro Nova Almeida, na Serra, e o veículo usado pelos indivíduos foi localizado enquanto passava pela rodovia ES 124, ainda em Fundão. O grupo tentou fugir da abordagem, mas acabou sendo parado.
Grupo que saiu do ES para assaltar residência em MG é preso em Fundão
“O que nos chama a atenção é que dois dos assaltantes que foram presos nesta manhã já colecionam diversas passagens criminais. Um deles já fugiu, já ficou mais de 15 anos preso, e o outro também já foi preso pelo menos quatro vezes, o que mostra que a polícia tem trabalho, mas há talvez uma lacuna do sistema penal em devolver a liberdade desses indivíduos sem a devida ressocialização”, observou o delegado.
Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Fundão, onde todo o material roubado foi entregue, e a ocorrência se encontra em andamento.

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