As investigações da Polícia Civil apontaram que Leonardo assassinou Wedyson após flagrar o homem com sua esposa, Francielle, se relacionando sexualmente na casa onde o casal morava.

"Desde o início nós desconfiamos da história que ela contou na polícia. Ela confessou o crime, isentou o marido de qualquer ato. Através de testemunhas, chegamos às verdades dos fatos e prendemos o verdadeiro autor, que é o marido dela [de Francielle]" Fabrício Lucindo - Delegado titular da Delegacia Regional de Linhares

Leonardo foi preso nesta terça-feira (24), durante operação da Polícia Civil na zona rural de Sooretama. Ele foi encaminhado ao presídio e será indiciado por homicídio qualificado. A corporação solicitou ao Poder Judiciário a liberação de Francielle.

Relembre o crime

Wedyson Guedes da Silva foi assassinado a facadas na madrugada de 12 de setembro, em uma casa na Avenida Cristo Rei, no Centro de Sooretama.

Your browser does not support the audio element. Crime em Sooretama: mulher assumiu morte do amante para proteger marido

Na época do crime, o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, informou que a autora do crime, Francielle dos Santos Mota, dona da residência onde ocorreu o fato, foi autuada por homicídio e encaminhada ao sistema prisional. Por nota, a Polícia Militar comunicou que a mulher é casada e mantinha um relacionamento extraconjugal com o indivíduo esfaqueado. Ela disse aos militares que agiu em legítima defesa, após a vítima agredi-la com uma faca. Foi ela quem acionou a PM.

Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mulher e a vítima passaram a tarde e a noite do dia 11 de setembro consumindo bebida alcoólica na casa. O companheiro dela - Leonardo da Silva dos Santos - teria chegado, iniciado uma discussão com ela e, em seguida, deixado o local.