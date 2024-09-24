Francielle dos Santos Mota, que havia confessado o assassinato de um homem na madrugada do dia 12 de setembro, no Centro de Sooretama, Norte do Espírito Santo, foi inocentada após a Polícia Civil descobrir que ela, na verdade, assumiu o crime para proteger o marido, Leonardo da Silva dos Santos, de 26 anos. A mulher mantinha um relacionamento extraconjugal com Wedyson Guedes da Silva, conhecido como "Caveirinha", que foi assassinado a facadas.
As investigações da Polícia Civil apontaram que Leonardo assassinou Wedyson após flagrar o homem com sua esposa, Francielle, se relacionando sexualmente na casa onde o casal morava.
"Desde o início nós desconfiamos da história que ela contou na polícia. Ela confessou o crime, isentou o marido de qualquer ato. Através de testemunhas, chegamos às verdades dos fatos e prendemos o verdadeiro autor, que é o marido dela [de Francielle]"
Leonardo foi preso nesta terça-feira (24), durante operação da Polícia Civil na zona rural de Sooretama. Ele foi encaminhado ao presídio e será indiciado por homicídio qualificado. A corporação solicitou ao Poder Judiciário a liberação de Francielle.
Relembre o crime
Wedyson Guedes da Silva foi assassinado a facadas na madrugada de 12 de setembro, em uma casa na Avenida Cristo Rei, no Centro de Sooretama.
Crime em Sooretama: mulher assumiu morte do amante para proteger marido
Na época do crime, o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, informou que a autora do crime, Francielle dos Santos Mota, dona da residência onde ocorreu o fato, foi autuada por homicídio e encaminhada ao sistema prisional. Por nota, a Polícia Militar comunicou que a mulher é casada e mantinha um relacionamento extraconjugal com o indivíduo esfaqueado. Ela disse aos militares que agiu em legítima defesa, após a vítima agredi-la com uma faca. Foi ela quem acionou a PM.
Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mulher e a vítima passaram a tarde e a noite do dia 11 de setembro consumindo bebida alcoólica na casa. O companheiro dela - Leonardo da Silva dos Santos - teria chegado, iniciado uma discussão com ela e, em seguida, deixado o local.
A mulher relatou aos policiais que, após a saída do marido, ela e o homem com quem ela mantinha um relacionamento fora do casamento tiveram relação sexual. Ela contou que por volta de meia-noite o homem teria ligado para o companheiro dela para insultá-lo. O marido foi até a residência e trocou ofensas com a vítima, que estava dentro da casa. Ainda conforme o relato da mulher, depois que o companheiro dela deixou o local, houve um desentendimento entre a suspeita e a vítima. Segundo ela, o indivíduo pegou duas facas e a agrediu, mas ela teria conseguido tomar uma delas e o golpeou no pescoço.