Mulher é presa suspeita de matar homem a facadas em casa em Sooretama

A mulher relatou aos policiais que, após a saída do marido, ela e o homem com quem ela mantinha um relacionamento fora do casamento tiveram relação sexual. Ela contou que por volta de meia-noite o homem teria ligado para o companheiro dela para insultá-lo. O marido foi até a residência e trocou ofensas com a vítima, que estava dentro da casa. Depois que o companheiro dela deixou o local, houve um desentendimento entre a suspeita e a vítima. Segundo ela, o indivíduo pegou duas facas e a agrediu, mas ela conseguiu tomar uma delas e o golpeou no pescoço.