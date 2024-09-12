Mulher é presa suspeita de matar homem a facadas em casa em Sooretama

Atualização
25/09/2024 - 7:44
Quase duas semanas após o crime, a Polícia Civil informou que as investigações apontaram que quem cometeu o crime seria o marido de Francielle, Leonardo da Silva dos Santos, de 26 anos. Ele foi preso, e a corporação solicitou ao Poder Judiciário a liberação da mulher –que havia assumido o assassinato para proteger o marido. O texto foi atualizado.
Um homem foi assassinado a facadas na madrugada desta quinta-feira (12), em uma casa na Avenida Cristo Rei, no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. No dia do crime, o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, informou que Francielle dos Santos Mota, dona da residência onde ocorreu o fato, na ocasião foi autuada por homicídio e encaminhada ao sistema prisional. Segundo a Polícia Militar, a mulher é casada e mantinha um relacionamento extraconjugal com o indivíduo esfaqueado. Ela disse aos militares que teria agido em legítima defesa, após a vítima agredi-la com uma faca. Foi ela quem acionou a PM.
Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mulher e a vítima passaram a tarde e a noite de quarta-feira (11) consumindo bebida alcoólica na casa. O companheiro dela teria chegado, iniciado uma discussão com ela e, em seguida, deixado o local.
A mulher relatou aos policiais que, após a saída do marido, ela e o homem com quem ela mantinha um relacionamento fora do casamento tiveram relação sexual. Ela contou que por volta de meia-noite o homem teria ligado para o companheiro dela para insultá-lo. O marido foi até a residência e trocou ofensas com a vítima, que estava dentro da casa. Depois que o companheiro dela deixou o local, houve um desentendimento entre a suspeita e a vítima. Segundo ela, o indivíduo pegou duas facas e a agrediu, mas ela conseguiu tomar uma delas e o golpeou no pescoço.
A PM descreveu na ocorrência que a mulher estava com ferimentos e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada ao Hospital Geral de Linhares (HGL). O homem, que teve a morte constatada no local, sofreu pelo menos três perfurações no peito, duas no pescoço e três nas costas.
Após receber alta, a mulher foi levada à Delegacia Regional de Linhares, onde ela foi autuada pelo crime de homicídio, e foi levada ao sistema prisional. A vítima não teve o nome e idade divulgados.