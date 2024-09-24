Homem é indiciado por incêndio em área perto de condomínio em Cachoeiro

Homem é indiciado por atear fogo em área perto de condomínio em Cachoeiro Crédito: Leitor A Gazeta

Um homem de 51 anos foi indiciado pela Polícia Civil por atear fogo em uma área perto de um condomínio no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. O incêndio criminoso aconteceu no último dia 10, mas o resultado das investigações foram divulgados pela Delegacia de Infrações Penais Outras (Dipo) do município na segunda-feira (23).

As chamas perto do conjunto residencial assustaram moradores. Com medo, muitos correram. O Corpo de Bombeiros foi acionado e extinguiu o incêndio.

A Polícia Civil disse que as investigações começaram logo após o crime e, com a ajuda de imagens de videomonitoramento, foi possível identificar quando um homem se abaixa próximo à mata na beira da estrada e ateia fogo. Após provocar as chamas, ele foge a pé. “Durante o interrogatório, o suspeito confessou o crime, alegando problemas psiquiátricos”, disse o titular da Dipo, delegado Rafael Antun.