Homem é indiciado por incêndio em área perto de condomínio em Cachoeiro

Um homem de 51 anos foi indiciado pela Polícia Civil por atear fogo em uma área perto de um condomínio no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O incêndio criminoso aconteceu no último dia 10, mas o resultado das investigações foram divulgados pela Delegacia de Infrações Penais Outras (Dipo) do município na segunda-feira (23).
As chamas perto do conjunto residencial assustaram moradores. Com medo, muitos correram. O Corpo de Bombeiros foi acionado e extinguiu o incêndio.
A Polícia Civil disse que as investigações começaram logo após o crime e, com a ajuda de imagens de videomonitoramento, foi possível identificar quando um homem se abaixa próximo à mata na beira da estrada e ateia fogo. Após provocar as chamas, ele foge a pé. “Durante o interrogatório, o suspeito confessou o crime, alegando problemas psiquiátricos”, disse o titular da Dipo, delegado Rafael Antun.
O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi indiciado por crime de incêndio. Ainda de acordo com o delegado, outras investigações estão em andamento para apurar incêndios criminosos que vêm ocorrendo na cidade.