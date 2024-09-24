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Crime

Homem é indiciado por incêndio em área perto de condomínio em Cachoeiro

Indivíduo de 51 anos foi identificado por câmeras de videomonitoramento no momento em que cometia o crime, no último dia 10, no bairro Marbrasa
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 set 2024 às 10:20

Publicado em 24 de Setembro de 2024 às 10:20

Homem é indiciado por atear fogo em área perto de condomínio em Cachoeiro
Homem é indiciado por atear fogo em área perto de condomínio em Cachoeiro Crédito: Leitor A Gazeta
Um homem de 51 anos foi indiciado pela Polícia Civil por atear fogo em uma área perto de um condomínio no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O incêndio criminoso aconteceu no último dia 10, mas o resultado das investigações foram divulgados pela Delegacia de Infrações Penais Outras (Dipo) do município na segunda-feira (23).
As chamas perto do conjunto residencial  assustaram moradores. Com medo, muitos correram. O Corpo de Bombeiros foi acionado e extinguiu o incêndio.
A Polícia Civil disse que as investigações começaram logo após o crime e, com a ajuda de imagens de videomonitoramento, foi possível identificar quando um homem se abaixa próximo à mata na beira da estrada e ateia fogo. Após provocar as chamas, ele foge a pé. “Durante o interrogatório, o suspeito confessou o crime, alegando problemas psiquiátricos”, disse o titular da Dipo, delegado Rafael Antun.
O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi indiciado por crime de incêndio. Ainda de acordo com o delegado, outras investigações estão em andamento para apurar incêndios criminosos que vêm ocorrendo na cidade.

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