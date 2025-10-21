Esquema de facção

Grupo que fabricava uniformes da PC para traficantes é preso em Vila Velha

Cinco pessoas foram presas, entre elas uma mulher que confeccionava as roupas; grupo era ligado ao Terceiro Comando Puro (TCP) e traficantes utilizaram uniformes em ataques

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 09:14

Material apreendido durante operação em Vila Velha Crédito: Reprodução

Cinco pessoas foram presas durante uma operação nas regiões de Zumbi dos Palmares e Santa Rita, em Vila Velha. Elas são suspeitas de participar de um esquema do Terceiro Comando Puro (TCP) que confeccionava falsos uniformes da Polícia Civil para traficantes utilizarem em ataques. A ação ocorreu na manhã desta terça-feira (21).

As investigações começaram após apreensões dos uniformes. A partir daí, a polícia descobriu que uma mulher era responsável pela confecção.

"Identificamos a ligação dela com integrantes do TCP. Hoje, um dos conduzidos confirmou que os uniformes eram usados em operações táticas deles, por exemplo, em homicídios naquela região. Essa apreensão recente está ligada ao TCP, mas alguns relatos indicam que uniformes teriam sido utilizados em algumas execuções do Primeiro Comando de Vitória (PCV). Então, precisamos verificar se essa informação foi passada para confundir as investigações ou se realmente os uniformes eram usados por ambas as facções", detalhou o delegado Eduardo Arcos, titular do 9º Distrito Policial de Vila Velha.

Os policiais tinham como objetivo cumprir sete mandados de busca e apreensão e seis de prisão temporária. Quatro desses alvos foram localizados, e um quinto foi detido em flagrante. Também foram apreendidas drogas e outros materiais. Veja a lista completa:

Cerca de 1 kg de cocaína;



48 pinos de cocaína;



R$ 1.677 em espécie;



Balanças de precisão;



Rádios comunicadores;



Celulares;

Frascos de substância entorpecente (clorofórmio, "loló").



As investigações continuam. "Vamos aprofundar o trabalho para identificar quais células da facção utilizavam esses uniformes. Realizamos as prisões temporárias e uma em flagrante, mas todos esses detalhes ainda serão levantados dentro da investigação", pontuou o delegado.

