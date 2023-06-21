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Quatro criminosos

Grupo obriga funcionários a deitar no chão em assalto a farmácia em Vitória

Roubo aconteceu por volta de 21h de terça (20), poucos minutos antes do estabelecimento encerrar o expediente; não havia clientes no local no momento do crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2023 às 08:40

Publicado em 21 de Junho de 2023 às 08:40

Farmácia assaltada nas proximidades da Reta da Penha, em Vitória
Farmácia assaltada nas proximidades da Reta da Penha, em Vitória Crédito: Pablo Campos
Quatro criminosos invadiram uma farmácia no bairro Santa Lúcia, em Vitória, na noite de terça-feira (20), e obrigaram os dois funcionários que estavam no local a deitar no chão do estabelecimento, enquanto recolhiam uma quantia em dinheiro do caixa e dois celulares. O assalto aconteceu por volta de 21h, poucos minutos antes do estabelecimento encerrar o expediente e não havia clientes no local no momento do crime. Não há informações sobre o valor levado pelo grupo.
Segundo apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, os dois funcionários, um homem e uma mulher, estavam sozinhos na farmácia quando foram surpreendidos pelos quatro assaltantes – que teriam obrigado os dois a deitarem no chão e foram violentos.
A Polícia Militar e a Guarda Municipal estiveram no local. Os funcionários ficaram assustados e não quiseram gravar entrevista.
Há duas semanas, outra farmácia foi alvo de assaltantes no mesmo quarteirão, nas proximidades da Reta da Penha. Na época, três ladrões entraram no local - um deles estava com uma arma. Moradores reclamaram da insegurança no bairro durante a noite.
Procurada pela reportagem, a Polícia Militar detalhou que foi acionada com a informação de que quatro indivíduos, simulando estar armados, abordaram funcionários de uma farmácia localizada na Praia do Canto, Vitória, e subtraíram três celulares. Militares foram ao local, sendo informados que os quatro suspeitos renderam os funcionários levando a quantia de R$ 440 e dois celulares.
O patrulhamento foi intensificado, mas ninguém foi detido. Sobre o policiamento, a Polícia Militar informa que atua no bairro e ressalta que equipes realizam o patrulhamento noturno. Abordagens também acontecem constantemente sempre quando há algum tipo de suspeita, seja a veículos ou pessoas.
A Polícia Civil orientou que as vítimas deste tipo de caso registrem a ocorrência podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online.

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