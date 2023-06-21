Grupo obriga funcionários a deitar no chão em assalto a farmácia em Vitória

Farmácia assaltada nas proximidades da Reta da Penha, em Vitória Crédito: Pablo Campos

Quatro criminosos invadiram uma farmácia no bairro Santa Lúcia, em Vitória , na noite de terça-feira (20), e obrigaram os dois funcionários que estavam no local a deitar no chão do estabelecimento, enquanto recolhiam uma quantia em dinheiro do caixa e dois celulares. O assalto aconteceu por volta de 21h, poucos minutos antes do estabelecimento encerrar o expediente e não havia clientes no local no momento do crime. Não há informações sobre o valor levado pelo grupo.

Segundo apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, os dois funcionários, um homem e uma mulher, estavam sozinhos na farmácia quando foram surpreendidos pelos quatro assaltantes – que teriam obrigado os dois a deitarem no chão e foram violentos.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal estiveram no local. Os funcionários ficaram assustados e não quiseram gravar entrevista.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar detalhou que foi acionada com a informação de que quatro indivíduos, simulando estar armados, abordaram funcionários de uma farmácia localizada na Praia do Canto, Vitória, e subtraíram três celulares. Militares foram ao local, sendo informados que os quatro suspeitos renderam os funcionários levando a quantia de R$ 440 e dois celulares.

O patrulhamento foi intensificado, mas ninguém foi detido. Sobre o policiamento, a Polícia Militar informa que atua no bairro e ressalta que equipes realizam o patrulhamento noturno. Abordagens também acontecem constantemente sempre quando há algum tipo de suspeita, seja a veículos ou pessoas.