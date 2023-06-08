Farmácia é assaltada por bandidos armados na Reta da Penha em Vitória

Funcionários e clientes de uma rede de farmácias foram surpreendidos com um assalto na noite desta quarta-feira (07), perto da Reta da Penha, em Vitória. Segundo apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, que esteve no local, três homens – um armado e dois com facas – invadiram o local por volta das 20h20.
Ainda conforme a reportagem, os suspeitos levaram dinheiro do caixa e os celulares de uma cliente e de uma funcionária. Alguns produtos do estabelecimento também foram roubados, mas ainda não houve um levantamento para saber quais.