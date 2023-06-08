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Funcionários saqueados

Farmácia é assaltada por bandidos armados na Reta da Penha em Vitória

Três homens invadiram o local, armados com facas e uma arma, por volta das 20h20; suspeitos levaram celulares, dinheiro e produtos do estabelecimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2023 às 21:17

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 21:17

Roubo aconteceu na noite desta quarta-feira (07), em Vitória
Roubo aconteceu na noite desta quarta-feira (07), em Vitória Crédito: Eduardo Dias
Funcionários e clientes de uma rede de farmácias foram surpreendidos com um assalto na noite desta quarta-feira (07), perto da Reta da Penha, em Vitória. Segundo apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, que esteve no local, três homens – um armado e dois com facas – invadiram o local por volta das 20h20. 
Ainda conforme a reportagem, os suspeitos levaram dinheiro do caixa e os celulares de uma cliente e de uma funcionária. Alguns produtos do estabelecimento também foram roubados, mas ainda não houve um levantamento para saber quais.
As polícias Militar e Civil foram procuradas para mais detalhes da ocorrência. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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