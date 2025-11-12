Um integrante preso

Grupo no ES enganava homens e usava travestis para tortura e extorsão

Um homem, apontado como responsável por receber os valores transferidos da conta da vítima, foi preso na terça-feira (11) em Jardim Camburi, Vitória

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 11:51

Grupo no ES enganava homens e usava travestis para torturar e extorquir Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 41 anos foi preso na terça-feira (11), suspeito de integrar um grupo criminoso que atraía vítimas por meio de aplicativos de relacionamento, marcando encontros falsos e submetendo os homens a tortura física e psicológica. A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), no bairro Jardim Camburi, em Vitória.

De acordo com a Polícia Civil, o crime investigado ocorreu em fevereiro deste ano, na Capital. A vítima teria marcado um encontro por um aplicativo de relacionamentos com uma mulher, mas ao chegar ao local percebeu que se tratava de uma travesti.

Ainda segundo as investigações, ao tentar desistir do “programa”, a vítima foi coagida a pagar um valor mais alto. Nesse momento, outra travesti foi chamada ao quarto e passou a fazer ameaças contra a integridade física do homem. Ele foi trancado no local e obrigado a realizar diversas transferências bancárias de sua conta para contas de terceiros, sendo libertado apenas após concluir todas as transações.

O suspeito preso na terça-feira, que não teve o nome divulgado, é apontado como o responsável por receber os valores transferidos e repassá-los à dupla criminosa, ficando com parte do dinheiro. Ele foi levado à Delegacia Regional de Vitória, onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido. A ordem foi expedida pela 2ª Vara Criminal de Vitória, pelo crime de extorsão mediante restrição de liberdade.

Após os procedimentos de praxe, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

