Grupo é preso com drogas dentro de carro na BR 101, em Guarapari

Quatro pessoas foram presas pela PRF por tráfico de drogas Crédito: Divulgação/PRF

Quatro jovens foram presos por tráfico de drogas durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, em Guarapari, na noite desta quinta-feira (9). Cocaína, maconha e haxixe foram encontrados no carro em que os suspeitos estavam.

De acordo com a PRF, durante fiscalização de combate ao crime, a equipe abordou um veículo em que estavam quatro pessoas, duas mulheres e dois homens. De dentro do carro, modelo VW Gol 1.0, os policiais sentiram um forte cheiro de maconha.

Foi feita, então, uma vistoria completa no interior do carro e localizados quatro pinos de cocaína, tabletes de maconha de 150 gramas na bolsa de uma das passageiras e também uma bola de haxixe, um papelote de maconha "skunk" e cigarro de maconha.

Os envolvidos, que não tiveram os nomes divulgados, disseram à polícia que as substâncias seriam levadas para a casa de um primo do motorista, que fica em Alfredo Chaves. Os quatro foram presos por crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

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