Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
ES 010

Grupo deixa taxista só de cueca em assalto para curtir praia na Serra

Três suspeitos foram presos nessa segunda-feira (6); mulher envolvida alegou que eles cometeram o crime porque queriam passar o dia na praia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2023 às 09:36

Publicado em 07 de Fevereiro de 2023 às 09:36

Três pessoas, entre elas uma mulher, foram presas após roubarem o carro de um taxista de 25 anos e abandonarem a vítima – só de cueca – na ES 010, na altura do bairro Jardim Limoeiro, na Serra. O assalto aconteceu na madrugada dessa segunda-feira (6). Os criminosos acabaram detidos durante a tarde, quando já estavam em Jacaraípe, na mesma cidade.
Conforme o boletim de ocorrência ao qual a reportagem da TV Gazeta teve acesso, os suspeitos presos foram identificados como Deyvid Martins de Paula, de 31 anos; Diego da Silva, de 34 anos; e Ana Carolina Quintino, de 27 anos.

Presos após assaltarem taxista

De acordo com apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, o grupo pediu uma viagem em Vila Velha com destino ao município serrano. Em Vitória, o assalto foi anunciado, e a mulher, de 27 anos, ameaçou o taxista com uma faca. Os criminosos seguiram com a vítima dentro do carro em direção à Serra.
O taxista contou que foi agredido com coronhadas (golpe que se dá com arma de fogo) e ameaçado durante o trajeto. Quando já estavam na rodovia ES 010, os suspeitos abandonaram o homem apenas com a própria cueca e seguiram em direção a Jacaraípe com o veículo e outros pertences pessoais dele.
Após contato feito pela vítima, a Polícia Militar recebeu informações de que um carro roubado tinha acabado de passar pelo cerco eletrônico, em Manguinhos. O patrulhamento foi intensificado e na Avenida Abdo Saad, perto da Praça Encontro das Águas, os policiais viram o carro, que recebeu ordem de parada. 
Em contato com o taxista, ele reconheceu três suspeitos – dos quatro abordados – como os assaltantes. Questionada, a mulher acusada de envolvimento no crime afirmou que o grupo cometeu o assalto porque queria ter um dia de praia em Jacaraípe, já que estava com calor.
A mulher e os três homens (de 31, 34 e 42 anos) foram encaminhados à Delegacia Regional da Serra. Segundo a Polícia Civil, o mais velho foi liberado, após a autoridade policial entender que não tinham elementos suficientes para lavrar um auto de prisão em flagrante contra ele, naquele momento.
Já a suspeita e os outros dois suspeitos foram autuados em flagrante por roubo qualificado por concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e uso de violência ou grave ameaça. Os três foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Atualização

07/02/2023 - 11:16
A Polícia Civil enviou nota com a autuação dos suspeitos. A reportagem conseguiu nome e foto deles. O texto foi atualizado.

Veja Também

Cidade no ES registra quase 60ºC de sensação térmica

Vendaval derruba árvores e causa engarrafamento com mais de 6 km no ES

Da fome à volta por cima, como família da Venezuela mudou de vida no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Serra Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados