Grupo deixa taxista só de cueca em assalto para curtir praia na Serra

Três pessoas, entre elas uma mulher, foram presas após roubarem o carro de um taxista de 25 anos e abandonarem a vítima – só de cueca – na ES 010, na altura do bairro Jardim Limoeiro, na Serra . O assalto aconteceu na madrugada dessa segunda-feira (6). Os criminosos acabaram detidos durante a tarde, quando já estavam em Jacaraípe, na mesma cidade.

Conforme o boletim de ocorrência ao qual a reportagem da TV Gazeta teve acesso, os suspeitos presos foram identificados como Deyvid Martins de Paula, de 31 anos; Diego da Silva, de 34 anos; e Ana Carolina Quintino, de 27 anos.

Presos após assaltarem taxista

TV Gazeta, o grupo pediu uma viagem em De acordo com apuração do repórter André Falcão, da, o grupo pediu uma viagem em Vila Velha com destino ao município serrano. Em Vitória , o assalto foi anunciado, e a mulher, de 27 anos, ameaçou o taxista com uma faca. Os criminosos seguiram com a vítima dentro do carro em direção à Serra.

O taxista contou que foi agredido com coronhadas (golpe que se dá com arma de fogo) e ameaçado durante o trajeto. Quando já estavam na rodovia ES 010, os suspeitos abandonaram o homem apenas com a própria cueca e seguiram em direção a Jacaraípe com o veículo e outros pertences pessoais dele.

Após contato feito pela vítima, a Polícia Militar recebeu informações de que um carro roubado tinha acabado de passar pelo cerco eletrônico, em Manguinhos. O patrulhamento foi intensificado e na Avenida Abdo Saad, perto da Praça Encontro das Águas, os policiais viram o carro, que recebeu ordem de parada.

Em contato com o taxista, ele reconheceu três suspeitos – dos quatro abordados – como os assaltantes. Questionada, a mulher acusada de envolvimento no crime afirmou que o grupo cometeu o assalto porque queria ter um dia de praia em Jacaraípe, já que estava com calor.

A mulher e os três homens (de 31, 34 e 42 anos) foram encaminhados à Delegacia Regional da Serra. Segundo a Polícia Civil , o mais velho foi liberado, após a autoridade policial entender que não tinham elementos suficientes para lavrar um auto de prisão em flagrante contra ele, naquele momento.

Já a suspeita e os outros dois suspeitos foram autuados em flagrante por roubo qualificado por concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e uso de violência ou grave ameaça. Os três foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).