Grupo de ciclistas é assaltado por dupla armada na Rodovia do Sol

Os oito ciclistas foram obrigados a deitar no asfalto e duas das bicicletas foram levadas pelos bandidos

Um grupo de oito ciclistas foi assaltado na manhã deste sábado (9) na Rodovia do Sol, em Vila Velha, na altura do bairro Interlagos. Eles foram abordados por dois homens, um deles armado, que mandaram todos deitar no chão e levaram duas bicicletas.

Uma das vítimas é o comerciante Gilmar da Costa, de 56 anos. Ele conta que todos saíram do bairro Araçás para pedalar em direção ao antigo pedágio da Rodovia do Sol, por volta das 6h30.

"Quando a gente passou na altura da Doceminas, tinha um carro parado com dois caras do lado de fora, parecia que tinham parado pra conversar. Mas quando a gente se aproximou, um dos dois estava com arma e parou o grupo, só mandou a gente deitar no chão. Pegaram a minha bicicleta e a de um amigo. Eles estavam em dois e cada um subiu em uma bicicleta e levou", conta.