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Morro da Conquista

Grupo com roupas camufladas ostenta armas em morro de Vitória

Foto foi encontrada no celular de um adolescente apreendido no Morro da Conquista; ele também utilizava uma roupa camuflada

Publicado em 23 de Janeiro de 2019 às 23:48

Publicado em 

23 jan 2019 às 23:48
Um dos adolescentes apreendidos nesta quarta-feira (23) no Morro da Conquista, de 15 anos, estava usando uma roupa camuflada. Com ele, foi encontrada uma pistola calibre .40. Em depoimento, o menor contou que foi ao local para usar maconha com amigos e justificou a roupa como técnica para escapar dos olhos da polícia.
> Sete são presos no Morro da Conquista em Vitória
No telefone do adolescente, a polícia encontrou uma foto em que aparece um grupo vestindo roupas camufladas - semelhantes às que eram usada pelo menor no momento da detenção - e ostentando armas no meio de uma mata. Esse grupo também agiria na região do Morro da Conquista, segundo informações da TV Gazeta.
De acordo com a Policia Militar, os criminosos se escondem nas matas, às vezes camuflados, para guardar armas e escapar da polícia. Em muitos casos, os bandidos passam por trilhas que vão do Morro do Moscoso, percorrendo a Piedade e Fonte Grande. Eles ainda passam por trás da Pedra dos Olhos para chegar na Grande São Pedro.
Esses indivíduos usam aqueles espaços exatamente para se deslocar ou esconder armas e drogas. O patrulhamento é feito de forma rotineira e vamos continuar com essas ações”, afirmou o tenente-,
Coronel Geovânio, comandante do 1º Batalhão da PM
MORTES
As trilhas também são usadas para realizar ataques contra os rivais. Para matar Walace de Jesus Santana, em junho de 2018, no Morro da Piedade, de acordo com processo que tramita na Justiça Estadual, criminosos se esconderam na mata.
> Casas de famílias expulsas pelo tráfico são depredadas
“No curso das interceptações, dia 10 de junho de 2018, Walace foi assassinado e nos áudios é possível perceber as articulações feitas para executá-lo. Os preparativos começaram na tarde do dia 9, quando os algozes saíram do Morro do Macaco com direção ao Morro da Piedade passando pela mata. Eles passaram a noite nas proximidades do morro, na mata e, ao amanhecer, foram à casa da mãe do Walace e o mataram”, detalha o processo.
DISPUTA
Os constantes conflitos entre facções criminosas ocorridos nos bairros Redenção e Morro da Conquista, na região da Grande São Pedro, em Vitória, têm causado medo e tensão em moradores que vivem nessas áreas. Aflitos, alguns pensam em deixar suas casas e mudar da comunidade. No último confronto, ocorrido na noite do dia 9 deste mês, um jovem de 18 anos ficou ferido durante uma troca de tiros com a Polícia Militar.
> Entenda a guerra do tráfico nos morros de Vitória
Mais de 100 tiros foram disparados no local. A Polícia Militar afirmou que oito indivíduos armados estavam em uma mata escondidos e efetuaram disparos quando perceberam a presença policial.
A Polícia Civil informou que um pouco antes do confronto com policiais havia um conflito intenso entre gangues rivais na região - envolvendo criminosos do Bairro da Penha e do Morro da Conquista. Essa situação já acontecia desde o início do mês.

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