Grupo com roupas camufladas ostenta armas em morro de Vitória

Um dos adolescentes apreendidos nesta quarta-feira (23) no Morro da Conquista , de 15 anos, estava usando uma roupa camuflada. Com ele, foi encontrada uma pistola calibre .40. Em depoimento, o menor contou que foi ao local para usar maconha com amigos e justificou a roupa como técnica para escapar dos olhos da polícia.

No telefone do adolescente, a polícia encontrou uma foto em que aparece um grupo vestindo roupas camufladas - semelhantes às que eram usada pelo menor no momento da detenção - e ostentando armas no meio de uma mata. Esse grupo também agiria na região do Morro da Conquista, segundo informações da TV Gazeta.

De acordo com a Policia Militar, os criminosos se escondem nas matas, às vezes camuflados, para guardar armas e escapar da polícia. Em muitos casos, os bandidos passam por trilhas que vão do Morro do Moscoso, percorrendo a Piedade e Fonte Grande. Eles ainda passam por trás da Pedra dos Olhos para chegar na Grande São Pedro.

Esses indivíduos usam aqueles espaços exatamente para se deslocar ou esconder armas e drogas. O patrulhamento é feito de forma rotineira e vamos continuar com essas ações”, afirmou o tenente-, Coronel Geovânio, comandante do 1º Batalhão da PM

MORTES

As trilhas também são usadas para realizar ataques contra os rivais. Para matar Walace de Jesus Santana, em junho de 2018 , no Morro da Piedade, de acordo com processo que tramita na Justiça Estadual, criminosos se esconderam na mata.

“No curso das interceptações, dia 10 de junho de 2018, Walace foi assassinado e nos áudios é possível perceber as articulações feitas para executá-lo. Os preparativos começaram na tarde do dia 9, quando os algozes saíram do Morro do Macaco com direção ao Morro da Piedade passando pela mata. Eles passaram a noite nas proximidades do morro, na mata e, ao amanhecer, foram à casa da mãe do Walace e o mataram”, detalha o processo.

DISPUTA

Os constantes conflitos entre facções criminosas ocorridos nos bairros Redenção e Morro da Conquista, na região da Grande São Pedro, em Vitória, têm causado medo e tensão em moradores que vivem nessas áreas. Aflitos, alguns pensam em deixar suas casas e mudar da comunidade. No último confronto, ocorrido na noite do dia 9 deste mês, um jovem de 18 anos ficou ferido durante uma troca de tiros com a Polícia Militar.

Mais de 100 tiros foram disparados no local. A Polícia Militar afirmou que oito indivíduos armados estavam em uma mata escondidos e efetuaram disparos quando perceberam a presença policial.