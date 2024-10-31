'Grupo Catira': MPES denuncia 29 por tráfico de armas em rede social

Um grupo formado por 29 pessoas, com idades entre 24 e 49 anos, foi indiciado pela Polícia Civil e denunciado pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) por tráfico de armas de fogo e munições no Estado. A venda ilegal do material acontecia em um grupo de mensagens. A denúncia ocorreu no último dia 17, por meio da Promotoria de Justiça da 1ª Vara Criminal de Cariacica, mas as informações foram divulgadas nesta quinta-feira (31).
Segundo a Polícia Civil, o grupo de mensagens foi criado pelos criminosos em 2019 e contava com 260 participantes no momento da investigação. O indiciamento e a denúncia aconteceram em decorrência de uma investigação do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat).
Segundo o coordenador do Ciat, delegado Alan Moreno de Andrade, o inquérito policial foi instaurado para apurar o modus operandi do grupo criminoso, que operava por meio de um grupo de mensagens, criado para comércio ilegal de armas de fogo e munições, chamado 'Grupo Catira'.
A Polícia Civil afirmou que o grupo foi criado por Gideon da Silva Jorge, de 26 anos, conhecido como 'Caveira', apontado pea corporação como um traficante de Cariacica. Os nomes dos outros indiciados e denunciados não foram divulgados.
"Os membros do grupo, que contava com cerca de 260 participantes, trocavam mensagens sobre a venda de diversos armamentos, incluindo munições de fuzil e acessórios. As investigações revelaram que os denunciados atuavam com total desprezo pela lei, sem preocupações em ocultar suas identidades"
As evidências que possibilitaram a identificação das práticas ilegais do grupo foram obtidas a partir de celulares apreendidos com Gideon, denunciado por tráfico de drogas no bojo da Operação Crypta, deflagrada pela Polícia Civil em 25 de julho de 2023.
Ainda conforme o delegado Alan de Andrade, os membros do grupo "não hesitaram em expor as atividades criminosas". As informações coletadas durante o inquérito policial revelaram várias transações e identificaram anúncios de venda no grupo ‘Catira’, contendo detalhes sobre tipos de armas, preços e imagens.
Os dados recolhidos comprovaram, segundo a Polícia Civil, a materialidade dos crimes e forneceram indícios de autoria, fundamentando a denúncia de todos os envolvidos pela comercialização de armas de fogo e munições.
MPES denuncia 29 por tráfico de armas em rede social