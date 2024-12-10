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Crime

Grupo arromba loja de veículos e furta 7 motos em Linhares; veja vídeo

Caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (10), no bairro Conceição; proprietário do estabelecimento estima prejuízo de R$ 150 mil

Publicado em 10 de Dezembro de 2024 às 13:39

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

10 dez 2024 às 13:39
Um grupo de seis homens arrombou uma loja de veículos e furtou sete motos do local, no bairro Conceição, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (10), e foi flagrado por câmera de segurança. As imagens (veja acima) mostram a ação dos suspeitos, que quebraram uma porta de vidro utilizando pedras para conseguirem entrar no estabelecimento. Até o fim da tarde desta terça-feira (10), seis das sete motos haviam sido recuperadas, conforme apurou o repórter André Afonso, da TV Gazeta Norte (leia no final do texto). 
Segundo a Polícia Militar, quando os policiais chegaram ao local encontraram a porta de vidro arrombada, mas não havia ninguém no interior do estabelecimento. Os militares fizeram contato com o proprietário da loja, que esteve no local, e ele disse que ia fazer o levantamento do prejuízo para registrar o boletim de ocorrência na delegacia.
Em entrevista para a TV Gazeta Norte, o proprietário da loja, Giovani Mendonça, disse que estima que o prejuízo seja de mais de R$ 150 mil. “Eles chegaram, desligaram o disjuntor de energia e arrombaram o vidro do meio com pedradas. Fizeram um estrago. Em duas ou três viagens, levaram sete motos. Ficaram de 30 a 50 minutos aqui”, contou.
"Frustra. O tempo que a gente investe, que a gente deixa de descansar, de estar com a família. Eles roubam isso da gente. É terrível. Dá uma sensação de impunidade, mas acredito no trabalho da polícia"
Giovani Mendonça - Proprietário da loja de veículos
Em nota, a Polícia Civil informou que o boletim de ocorrência foi registrado e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares.
“Até o momento nenhum suspeito foi detido. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, finalizou a corporação.
Segundo a apuração da repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, há a suspeita de que os suspeitos, horas depois, tenham praticado ainda um roubo a uma loja de roupas no Centro de Sooretama.

Veículos recuperados

O repórter André Afonso, da TV Gazeta Norte, apurou que até o fim da tarde desta terça-feira (10), seis das sete motos roubadas haviam sido recuperadas em uma operação policial durante à tarde nos loteamentos Vila Maria e Vila Bethânia, em Linhares. Um adolescente e um homem adulto foram detidos e levados à Delegacia Regional do município.

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