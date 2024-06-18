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Grupo arromba e furta barbearia em Linhares com carro de app roubado

Quatro dos cinco envolvidos são menores de idade, segundo a Polícia Militar; eles foram conduzidos para a delegacia após sofrerem um acidente na fuga
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

18 jun 2024 às 13:32

Publicado em 18 de Junho de 2024 às 13:32

Um grupo de cinco criminosos – sendo quatro menores de idade – arrombou uma barbearia e furtou jaquetas que estavam expostas para venda no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (18). Para executar o crime, os suspeitos utilizaram um carro de aplicativo que havia sido roubado mais cedo. Após perseguição policial, o condutor do veículo acabou batendo no muro de uma casa e todos os envolvidos foram pegos pela Polícia Militar.
Imagens de dentro do estabelecimento mostram o momento em que o veículo, um Renault Logan branco, de ré, quebra a porta de vidro e invade o local. Um morador da região também registrou quando os suspeitos estavam retirando as peças de vestuário e colocando no automóvel.
Segundo a Polícia Militar, o veículo era de um motorista de aplicativo roubado por uma dupla na tarde de segunda-feira (17). Ele aceitou uma corrida saindo de um bar localizado no Centro da cidade para o distrito de Povoação, mas na altura do Residencial Rio Doce, no bairro Aviso, os indivíduos sacaram as armas e anunciaram o assalto, tomando o carro e documentos pessoais do condutor.
A PM recebeu informações de que os suspeitos fugiram em direção ao litoral, em Pontal do Ipiranga. Foram feitas buscas naquele primeiro momento, mas ninguém foi detido. Após terem conhecimento do furto, durante a madrugada, os militares foram novamente até o bairro Aviso, onde encontraram o veículo.
O condutor do Logan, um jovem de 19 anos, não obedeceu à ordem de parada e tentou fugir da PM, até que perdeu o controle da direção e colidiu com o muro. Ele foi detido e os outros envolvidos, com idades entre 14 e 17 anos, foram apreendidos. Os três ocupantes do banco traseiro precisaram ser socorridos para um hospital do município, onde receberam atendimento.
O quinteto foi conduzido para a Delegacia Regional de Linhares. De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, o dono do carro é aguardado para apontar se alguém do grupo participou do roubo ao veículo. Os suspeitos podem responder pelo crime ou, no caso dos adolescentes, ato análogo de crime, de roubo e de furto qualificado.
O carro e três jaquetas foram apreendidos durante a ação policial. Conforme o delegado Lucindo, todos os cinco já possuem passagens pela polícia.

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