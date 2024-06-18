Cercada por lendas macabras, Pedra das Caveiras ganha livro de registros

A Pedra das Caveiras, no Vale do Moitão do Sul em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, ganhou no último sábado (15) um livro de registros. A intenção, segundo o secretário Municipal de Meio Ambiente, Márcio Menegussi Menon, é que as pessoas que visitarem o local registrem seus nomes, e que haja redução em pichações na região, para aumentar valorização do patrimônio natural.
Cercado de lendas macabras, o local é um dos atrativos que fica dentro da unidade de conservação do Monumento Natural Estadual Serra das Torres (Monast). Apesar da beleza que chama a atenção do visitante, as pichações na pedra também são vistas nas pedras.
Durante uma expedição para a Pedra das Caveiras, organizada pela Secretaria de Meio Ambiente de Atílio Vivácqua, um livro de registros foi guardado em uma caixa personalizada.