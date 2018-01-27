Grupo armado invade festa de forró e mata 18 pessoas em Fortaleza

Criminosos invadiram uma festa de forró no bairro de Cajazeira, em Fortaleza Crédito: Google Street View

Um grupo de homens fortemente armados invadiu, na madrugada deste sábado, 27, uma festa no bairro Cajazeiras, na periferia de Fortaleza, e atirou contra os participantes. Dezoito pessoas foram mortas, segundo a Polícia Civil cearense, no que já é considerada a maior chacina da história do Estado. Outros seis feridos encontram-se internados em estado grave.

A maioria das vítimas era mulher. Dezesseis morreram no local. Uma mulher morreu na ambulância a caminho do hospital e uma outra pessoa, após dar entrada na emergência do Frotinha de Messejana.