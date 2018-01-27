Grupo armado invade festa de forró e mata 18 pessoas em Fortaleza

Um grupo de homens fortemente armados invadiu, na madrugada deste sábado, 27, uma festa no bairro Cajazeiras, na periferia de Fortaleza, e atirou contra os participantes. Dezoito pessoas foram mortas, segundo a Polícia Civil cearense, no que já é considerada a maior chacina da história do Estado. Outros seis feridos encontram-se internados em estado grave.
A maioria das vítimas era mulher. Dezesseis morreram no local. Uma mulher morreu na ambulância a caminho do hospital e uma outra pessoa, após dar entrada na emergência do Frotinha de Messejana.
A festa acontecia na casa noturna Forró do Gago, localizada na Rua Madre Tereza de Calcutá, 172. Segundo fontes não oficiais, estava sendo promovida por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV), umas das que comandam os presídios e que dominam o tráfico de drogas no Ceará.