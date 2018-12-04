Greve dos Rodoviários: MPF pede que Polícia Federal investigue crimes

O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF-ES) requisitou à Polícia Federal que seja instaurado um inquérito para apurar a autoria dos crimes contra organização do trabalho ocorridos durante o movimento paredista dos rodoviários, que teve início na última segunda-feira (3).
Como noticiado pela imprensa, na madrugada desta terça-feira (4), mais de 10 ônibus foram apedrejados e duas pessoas teriam ficado feridas durante os ataques aos coletivos.
No entendimento do MPF-ES, as condutas podem tipificar os crimes previstos nos artigos 197, 200 e 201 do Código Penal. O MPF deu prazo de 90 dias para conclusão das investigações.