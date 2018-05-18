Greve da PM: juíza determina que Foresti compareça à audiência

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que não compareceu à audiência para ouvir testemunhas e militares acusados de envolvimento na greve da PM em 2017 deve se apresentar sem falta sexta-feira (18). O comunicado foi feito na tarde desta quinta-feira (17) no Fórum de Vitória, no Centro. Caso não apareça novamente, Foresti será julgado sem ser ouvido. A juíza da 4ª Vara Criminal de Vitória, Gisele Souza de Oliveira, comunicou que o tenente-coronel da Polícia Militar, Carlos Alberto Foresti,deve se apresentar sem falta sexta-feira (18). O comunicado foi feito na tarde desta quinta-feira (17) no Fórum de Vitória, no Centro. Caso não apareça novamente, Foresti será julgado sem ser ouvido.

Foresti chegou a pedir no processo adiamento da audiência, alegando que estava sem advogado. Por decisão, a juíza da 4ª Vara Criminal de Vitória, Gisele Souza de Oliveira, negou pedido, argumentando que o tenente-coronel teve tempo suficiente para conseguir um novo advogado.

O tenente-coronel é apontado como um dos participantes mais radicais e incitou familiares a aderirem ao movimento. Ele chegou a ser preso e foi demitido pelo Conselho de Justificação da Polícia Militar. Na época da paralisação, ele era chefe do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), no Ciodes, e foi hospitalizado por um surto na primeira semana da paralisação da PM.

O comunicado da juíza sobre o comparecimento de Foresti sexta-feira (18) foi feito para a advogada dativa, Paulina Lopes de Paulo, que o representou à revelia, quando o réu não comparece a um julgamento ou audiência.