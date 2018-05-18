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Greve da PM

Greve da PM: juíza determina que Foresti compareça à audiência

Foresti não se apresentou nesta quinta-feira (17), como agendado, alegando que não possui advogado

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 21:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 21:15
Crédito: Facebook
A juíza da 4ª Vara Criminal de Vitória, Gisele Souza de Oliveira, comunicou que o tenente-coronel da Polícia Militar, Carlos Alberto Foresti, que não compareceu à audiência para ouvir testemunhas e militares acusados de envolvimento na greve da PM em 2017 deve se apresentar sem falta sexta-feira (18). O comunicado foi feito na tarde desta quinta-feira (17) no Fórum de Vitória, no Centro. Caso não apareça novamente, Foresti será julgado sem ser ouvido. 
Foresti chegou a pedir no processo adiamento da audiência, alegando que estava sem advogado. Por decisão, a juíza da 4ª Vara Criminal de Vitória, Gisele Souza de Oliveira, negou pedido, argumentando que o tenente-coronel teve tempo suficiente para conseguir um novo advogado.
O tenente-coronel é apontado como um dos participantes mais radicais e incitou familiares a aderirem ao movimento. Ele chegou a ser preso e foi demitido pelo Conselho de Justificação da Polícia Militar. Na época da paralisação, ele era chefe do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), no Ciodes, e foi hospitalizado por um surto na primeira semana da paralisação da PM.
O comunicado da juíza sobre o comparecimento de Foresti sexta-feira (18) foi feito para a advogada dativa, Paulina Lopes de Paulo, que o representou à revelia, quando o réu não comparece a um julgamento ou audiência.
"A falta dele hoje não teve tanto problema porque hoje não seria a fase de interrogatórios. Mas amanhã, sim. Então caso ele não compareça novamente ele será julgado a revelia, que significa ser julgado sem ser ouvido. Não vai ser apresentado a versão dele sobre os fatos. Não quer dizer que seria condenado. Mas amanhã será a última oportunidade dele se manifestar. Se ele não apresentar um advogado, como sou dativa, eu farei a defesa dele somente com o que tem nos autos, caso ele não se apresente", explicou a advogada. 

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