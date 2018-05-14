Greve da PM: juíza chama atenção de mulheres durante audiência

Audiência de processos criminais sobre a greve da Polícia Militar Crédito: Bernardo Coutinho

Após a liberação de Theodorico , Euclério Sampaio (PDT), Bruno Lamas (PSB) e Janete de Sá (PMN) prestaram depoimento. Apenas Janete de Sá falou por mais de dez minutos. No final do depoimento da parlamentar, a juíza chamou a atenção de algumas rés que se manifestaram com a fala da deputada.

Euclério foi indicado pela defesa de Gilmara Silveira Rodrigues Vazzoler. Questionado pelo advogado, ele declarou que se reuniu poucas vezes com as mulheres e que o movimento não tinha liderança. Pelo que sei, a insatisfação era grande entre os militares. Não tinha cabeça (o movimento), disse.

Bruno Lamas testemunhou a pedido da defesa de Bianca da Cruz e Silva. Ele afirmou que não participou das reuniões com a comissão das mulheres porque não foi comunicado a tempo e foi surpreendido como todos os capixabas com o movimento.

Janete de Sá, chamada pela defesa de Raquel Fernandes Soares Nunes, foi a última a depor antes do intervalo para o almoço e foi a que mais falou. Ela afirmou que participou da reunião com as mulheres na Assembleia Legislativa. Eram com as mulheres dos PMs no início do movimento. A reunião não teve sucesso. Não havia liderança no movimento e não tinha entendimento entre elas. Cada uma pensava de um jeito, acrescentou.

A parlamentar disse que algumas mulheres tinham um poder maior de argumentação, mas nunca viu liderança entre elas. No início, a gente achava que se justificava o movimento, mas que não seria sucedido por falta de cabeça. Existia uma vontade grande das mulheres defenderem teses que achavam justa para os maridos. Tentamos buscar soluções, explicou.

A parlamentar garantiu que nunca contribuiu para o movimento. Elas achavam que tinham direito, dos maridos ganharem melhores salários. Tentamos ser intermediador, mas não tínhamos como intervir no movimento, explicou ao finalizar.

JUÍZA CHAMA ATENÇÃO DE RÉS

Janete pediu justiça para que ninguém seja punido sem ter cometido crimes. Nesse momento, as mulheres na sala gritaram apoiando a deputada.

A juíza que conduz o processo na 4ª Vara Criminal de Vitória, Gisele Souza de Oliveira, chamou a atenção dizendo que já havia falado que estava proibida qualquer manifestação na audiência e que se acontecesse novamente todas as mulheres seriam retiradas do Tribunal do Júri, onde acontece a audiência.