Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Justiça Militar

Greve da PM: capitão é condenado a dois anos de prisão

Na época da greve, o capitão fez postagens no Facebook referentes ao movimento paredista; o Conselho de Justiça Militar entendeu que as críticas ao Comando-Geral e ao Governo do Estado foi o meio de incitação à greve

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 20:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2018 às 20:47
Crédito: Guilherme Ferrari
O militar Evandro Guimarães Rocha, acusado de incitar a greve da PM, que aconteceu em fevereiro de 2017, foi condenado pela Vara de Auditoria da Justiça Militar do Espírito Santo, a dois anos de prisão. O julgamento aconteceu na última terça-feira (4). 
> Greve da PM: uso de tendas foi uma das provas contra associações
De acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o capitão da PM, no dia 22 de fevereiro de 2017, realizou duas postagens na rede social Facebook, protestando contra a transferência de Batalhão, por ordem do Comando e elogiando o movimento paredista. O Conselho de Justiça Militar entendeu que as críticas ao Comando-Geral e ao Governo do Estado foi o meio de incitação à greve.
>  Processadas pelo MPF, associações da PM negam organização da greve
Em abril de 2017, Evandro foi preso e foi determinado que ele cumprisse um mandado de menagem, que é um tipo de prisão fora do cárcere, concedida sob promessa do preso de não sair do lugar onde se acha ou que lhe foi designado. Na época, ele foi recolhido à sede de corporação para onde foi designado, em Nova Venécia, região Noroeste do Espírito Santo. Quando soube da transferência, ele se rebelou contra a decisão e passou a defender o movimento paredista.
Greve da PM - capitão é condenado a dois anos de prisão
Acionada pelo Gazeta Online, a Polícia Militar informou que não irá comentar o caso. Procurada também pela reportagem, a defesa, Tadeu Fraga, que é advogado da Associação de Cabos e Soldados, afirmou que vai recorrer à decisão.
Segundo ele, mesmo que a condenação fique fixada em dois anos, a sentença permite que o policial responda em liberdade. Para o advogado, a condenação de dois anos mostra que o capitão não era líder do movimento grevista, como ele teria sido acusado. Pois caso fosse, a condenação seria maior.
O capitão Evandro foi o primeiro militar condenado pela paralisação de fevereiro de 2017, mas também é o primeiro a de ter a imputação desconstruída. Desde 14 de fevereiro de 2017 ele é acusado de ser o líder movimento. Mas foi julgado nesta terça-feira apenas pela manifestação que fez no Facebook no dia 22 de fevereiro. Ele recebeu a pena mínima. Se fosse líder mesmo, seria pena máxima, acredita.
Fraga conta que a publicação no Facebook feita por Evandro aconteceu já no final do movimento, após ele ser acusado de liderar a manifestação e ser transferido para trabalhar no interior do Estado.
Ele fez um desabafo por ter sido transferido após as acusações. Ele ficou indignado e o desabafo que fez foi visto como crime militar. Como a pena é mínima, ele não corre risco de perder o posto e a patente. Mas vamos recorrer, mas mesmo que a pena fique fixada em dois anos, ele irá responder em liberdade. Ele não está atuando na PM e continua a disposição do Conselho de Justificação. Na escala administrativa ele ainda será julgado, finalizou.
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Daniele Loureiro dos Santos, de 24 anos, foi morta a tiros dentro de casa em Linhares
Menina de 6 anos liga para tia e pede ajuda após mãe ser morta a tiros em Linhares
A abordagem foi feita em Bento Ferreira após a mulher pedir ajuda a uma equipe que fazia patrulhamento no bairro
Homem é preso pela Guarda de Vitória após ser flagrado perseguindo a ex em Bento Ferreira
Imagem de destaque
Quem está tomando as decisões no Irã?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados