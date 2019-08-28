Grávida de três meses é espancada pelo marido em Cariacica

Publicado em 28 de agosto de 2019 às 17:50
- Atualizado há 6 anos
Uma mulher, grávida de três meses, foi espancada pelo marido na manhã desta quarta-feira (28) em Cariacica.
De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada por vizinhos, a vítima relatou não ter interesse em representar contra o agressor.
O homem não foi localizado e a mulher foi socorrida por uma ambulância do Corpo de Bombeiros.
Não há informações sobre o estado de saúde da vítima e do bebê.
