Grávida de três meses é espancada pelo marido em Cariacica

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para um hospital

Gazeta Online

Publicado em 28 de agosto de 2019 às 17:50

 - Atualizado há 6 anos

Mulher grávida de três meses foi espancada pelo marido em Bandeirantes, Cariacica Crédito: Internauta | Gazeta Online

Uma mulher, grávida de três meses, foi espancada pelo marido na manhã desta quarta-feira (28) em Cariacica.

De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada por vizinhos, a vítima relatou não ter interesse em representar contra o agressor.

> Pai flagra filha sendo esfaqueada, luta com agressor e ajuda na prisão

O homem não foi localizado e a mulher foi socorrida por uma ambulância do Corpo de Bombeiros.

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima e do bebê.

