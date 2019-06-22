Governo vai entregar 50 viaturas para a Polícia Civil em 17 cidades do ES

A Polícia Civil vai ganhar 50 viaturas, que serão distribuídas em 30 delegacias de 17 cidades do Espírito Santo. A entrega será realizada pelo Governo do Estado, na manhã de segunda-feira (24), na Chefatura da Polícia, em Vitória.
O investimento é de R$ 7 milhões (R$ 140 mil por unidade). Os veículos são do modelo Toyota Hilux, 4x4 turbo, diesel, com cofre para transporte de presos, ar condicionado e direção hidráulica. Os municípios contemplados são Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Viana, Guarapari, Domingos Martins, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Itapemirim, Anchieta, Santa Teresa, Aracruz, Barra de São Francisco, Colatina, Linhares e São Mateus.
Confira abaixo as delegacias contempladas:
GRANDE VITÓRIA
- 1ª Delegacia Regional de Vitória
- 2ª Delegacia Regional de Vila Velha
- 3ª Delegacia Regional de Serra
- 4ª Delegacia Regional de Cariacica
- 5ª Delegacia Regional de Guarapari
- Delegacia de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM)
- Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Vila Velha
- Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Vitória
- Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Serra
- Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Guarapari
- Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cariacica
- Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Viana
- Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV)
- Delegacia de Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana (DPEMRM)
- Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (DEACLE)
- Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA)
- Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC)
- Superintendência da Polícia Interestadual e de Capturas (SUPIC)
- Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC)
INTERIOR
- Delegacia de Polícia de Domingos Martins
- 6ª Delegacia Regional de Alegre
- 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim
- 9ª Delegacia Regional de Itapemirim
- 10ª Delegacia Regional de Anchieta
- 12ª Delegacia Regional de Santa Teresa
- 13ª Delegacia Regional de Aracruz
- 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco
- 15ª Delegacia Regional de Colatina
- 16ª Delegacia Regional de Linhares
- 18ª Delegacia Regional de São Mateus
Serviço:
Entrega de 50 novas viaturas à Polícia Civil
Quando: 24 de junho (segunda-feira)
Horário: 9 horas
Onde: Chefatura de Polícia (Avenida Nossa Senhora da Penha, 2290, Santa Luiza – Vitória)