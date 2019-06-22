Governo vai entregar 50 viaturas para a Polícia Civil em 17 cidades do ES

22/03/2019 - Novas viaturas que o Governo vai entregar para 30 delegacias da Polícia Civil no ES Crédito: Divulgação/Governo do ES

A Polícia Civil vai ganhar 50 viaturas, que serão distribuídas em 30 delegacias de 17 cidades do Espírito Santo. A entrega será realizada pelo Governo do Estado, na manhã de segunda-feira (24), na Chefatura da Polícia, em Vitória.

O investimento é de R$ 7 milhões (R$ 140 mil por unidade). Os veículos são do modelo Toyota Hilux, 4x4 turbo, diesel, com cofre para transporte de presos, ar condicionado e direção hidráulica. Os municípios contemplados são Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Viana, Guarapari, Domingos Martins, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Itapemirim, Anchieta, Santa Teresa, Aracruz, Barra de São Francisco, Colatina, Linhares e São Mateus.

Confira abaixo as delegacias contempladas:

GRANDE VITÓRIA

- 1ª Delegacia Regional de Vitória

- 2ª Delegacia Regional de Vila Velha

- 3ª Delegacia Regional de Serra

- 4ª Delegacia Regional de Cariacica

- 5ª Delegacia Regional de Guarapari

- Delegacia de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM)

- Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Vila Velha

- Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Vitória

- Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Serra

- Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Guarapari

- Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cariacica

- Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Viana

- Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV)

- Delegacia de Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana (DPEMRM)

- Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (DEACLE)

- Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA)

- Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC)

- Superintendência da Polícia Interestadual e de Capturas (SUPIC)

- Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC)

INTERIOR

- Delegacia de Polícia de Domingos Martins

- 6ª Delegacia Regional de Alegre

- 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim

- 9ª Delegacia Regional de Itapemirim

- 10ª Delegacia Regional de Anchieta

- 12ª Delegacia Regional de Santa Teresa

- 13ª Delegacia Regional de Aracruz

- 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco

- 15ª Delegacia Regional de Colatina

- 16ª Delegacia Regional de Linhares

- 18ª Delegacia Regional de São Mateus

Serviço:

Entrega de 50 novas viaturas à Polícia Civil

Quando: 24 de junho (segunda-feira)

Horário: 9 horas

Onde: Chefatura de Polícia (Avenida Nossa Senhora da Penha, 2290, Santa Luiza – Vitória)