Governo lança aplicativo para acionar a polícia pelo celular no ES

O APP 190 vai permitir que o cidadão dos locais atendidos pelo Ciodes acionem a emergência com apenas dois toques e indique o endereço da solicitação para o call center, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp)

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 09:50 - Atualizado há 6 anos

Aplicativo vai permitir que cidadão acione Ciodes pelo celular Crédito: João Paulo Rocetti

O governo do Estado lançou nesta quinta-feira (10) um aplicativo para acionamento do Ciodes pelo smartphone. O APP 190 ES dará a identificação e a localização exata do cidadão que precisar acionar o atendimento de emergência para a Central do Ciodes em apenas dois toques. Por enquanto, serão atendidos pela nova ferramenta apenas os municípios da Grande Vitória e da Região Sul. A plataforma já está disponível para o sistema Android e, segundo o governo, também estará para o sistema iOS em breve.

Para utilizar a ferramenta, o cidadão precisará fazer o download do APP 190 ES nas lojas de aplicativo do smartphone e ativar o aparelho através de um código que será enviado para o número do celular. Feito isso, será necessário inserir informações pessoais, como o nome, RG e e-mail. Depois desta etapa, o celular está habilitado e o cidadão pode acionar o Ciodes através de um toque, em um botão principal no meio da tela.

Quando houver o acionamento, é feita uma ligação direta com Ciodes. Na Central, o operador recebe a identificação e a localização do solicitante em tempo real por meio de sistema GPS, no momento do atendimento.

Presente na apresentação, o governador Renato Casagrande afirmou que a ferramenta vai aumentar a efetividade no atendimento de emergências.

“Muitas vezes a pessoa que sofre uma violência está assustada, fica nervosa e na hora que liga para o 190 não sabe a rua ou o bairro onde está. Com esse aplicativo, na hora que ligar através dele, já vai aparecer na tela do atendente o nome da pessoa e a localização dela. Isso facilitará o despacho do atendente para a polícia e não teremos erro. Este aplicativo vai facilitar a vida de quem precisa da polícia, e nos dará mais efetividade”, disse.

Inicialmente, o aplicativo vai contemplar municípios da Grande Vitória e região Sul (confira a lista ao fim da matéria). Segundo o secretário estadual de Segurança Pública, Roberto Sá, a pouca cobertura digital restringiu a operação nas outras regiões. Mas, já está sendo estudada a expansão da ferramenta para o interior.

"Nós encontramos uma área de cobertura digital muito restrita. Haverá uma expansão, já há uma conversa com as operadoras, para que a gente possa permitir que o cidadão do interior utilize esse serviço e a própria Polícia Militar tenha uma central de atendimento para despachar esses recursos" Roberto Sá Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social

De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), outros serviços ainda serão incluídos no aplicativo, como o acesso aos boletins de ocorrência registrados nas delegacias, por exemplo.

O secretário Roberto Sá informou ainda que a nova ferramenta pode diminuir o número de ligações indevidas recebidas pelo Ciodes. Por mês, a Central recebe cerca de 1500 trotes. Sá afirma que a Polícia vai monitorar e representar contra quem realizar falsos chamados.

"A gente espera que reduza sim. Mas, lamentavelmente de outras formas a pessoa pode ligar e acionar um recurso indevidamente. Se isso acontecer de forma reiterada, providências serão tomadas contra quem ligar, porque a gente vai descobrir o número e fazer um registro policial para essa pessoa responder”, disse.

COMO VAI FUNCIONAR

CONFIRA A LISTA DOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS

Região Metropolitana: Cariacica, Guarapari, Serra, Vila Velha, Viana e Vitória

Região Sul: Cachoeiro de Itapemirim (distrito: Itaoca Pedra); Atílio Vivácqua; Castelo; Itapemirim (distrito: Otaoca Praia e Itaipava); Marataízes (distrito: Barra); Presidente Kennedy; Rio Novo do Sul; Muqui; Vargem Alta; Mimoso do Sul; Anchieta; Piúma e Iconha.

REQUISITOS

Para funcionamento do APP é preciso um smartphone com sistemas Android ou iOS que possuam serviço de GPS e uma rede móvel de internet, para no momento do acionamento, as informações serem enviadas à Central do Ciodes.

